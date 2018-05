PORTO SANT'ELPIDIO - ECCO I NOMI DEI CANDIDATI nelle liste di FI, FdI, Lega, Città e Futuro, Risorgimento e Popolo della Famiglia

E’ tempo di nomi, di liste, di simboli, di presentazione dei candidati. E in città è un continuo fermento per scoprire le identità dei cittadini che hanno deciso di metterci la faccia in appoggio a questo o quel candidato sindaco. E’ il turno dei candidati di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Città Futuro, Risorgimento e Popolo della Famiglia, ossia tutte le liste in appoggio al candidato alla poltrona di primo cittadino, Giorgio Marcotulli. Certo, per l’ufficialità si attende la presentazione definitiva delle liste ma sembra ormai che le squadre siano bell’e formate.

Ecco dunque tutti i candidati a un posto in consiglio comunale nelle liste in appoggio al candidato del centrodestra, Giorgio Marcotulli.

CITTA’ E FUTURO

1 LORENZO PEZZOLA Sant’Elpidio a Mare (FM) 07.09.1976

2 ALESSANDRO ATTORRE Fermo (FM) 12.04.1977

3 SIMONE BASSI Fermo (FM) 13.02.1964

4 MIRELLA CALVARESI Maltignano (AP) 25.06.1962

5 CLAUDIO CESETTI Montegiorgio (FM) 23.06.1964

6 CLAUDIO CICCHITTI Porto Sant’Elpidio (FM) 22.02.1960

7 SAMUELE DEL MORO Porto San Giorgio (FM) 26.05.1974

8 AGRON LAMI Mazrek Tirana (ALBANIA) 04.01.1974

9 BELINDA MARINI Civitanova Marche (MC) 09.04.1972

10 GIANLUCA NUCCI Sant’Elpidio a Mare (FM) 18.10.1969

11 ROBERTO PANICCIA’ Civitanova Marche (MC) 20.05.1986

12 ROSA GIULIA PENZA San Severo (FG) 17.01.1977

13 ELEONORA RICCI Fermo (FM) 19.02.1981

14 ROBERTA SANSOLINI Porto San Giorgio (FM) 12.05.1963

15 ELEONORA SANTANDREA Civitanova Marche (MC) 15.01.1989

16 FABIO STORTINI Civitanova Marche (MC) 27.02.1965

FORZA ITALIA

ENZO FARINA Montelparo 10-7-1959

ANA ISABEL BARGALLO’ DEODATO Barcellona (SPA) 14-9-1962

ELEONORA CAMPOLI Sant’Elpidio a Mare 13-7-1973

EDOARDO CAPODARCA San Severino Marche 14-10-1993

ANGELINA CAPUTO Rionero in Vulture 27-9-1964

MICHELE CHIERCHIA Pimonte 8-9-1962

GIOVANNI CIAFFARONI – Sant’Elpidio a Mare 18-9-1976

NENAD DOLIC Civitanova Marche 14-8-1997

SONIA GRANATELLI – Sant’Elpidio a Mare 30-5-1968

IVANO LUPI – Sant’Elpidio a Mare 24-10-1968

FAUSTO MANGIATERRA – Loreto 10-6-1960

DANIELA MATALONI – Sant’Elpidio a Mare 15-7-1951

MASSIMO MORELLI – Porto San Giorgio – 3-3-1978

CINZIA NATALI Porto Sant’Elpidio 2-4-1962

ALBERTINA OTTAVIANI San Benedetto del Tronto 6-9-1953

FABIO ROSSI Porto San Giorgio 30-10-1965

FRATELLI D’ITALIA

1 ANDREA BALESTRIERI Porto San Giorgio (FM) 23/11/1973

2 ALTERANO BARCHETTA Monte San Martino (MC) 05/09/1949

3 MONIA BELLEGGIA Sant’Elpidio a Mare (FM) 28/06/1970

4 CORINA ADELA COZMA CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) 17/09/1974

5 CLAUDIO DI LENA Porto San Giorgio (FM) 04/10/1963

6 GIOIA DI RIDOLFO Porto San Giorgio (FM) 15/11/1978

7 ALBERTO MORO Vittorio Veneto (TV) 05/07/1947

8 GIOIA FELIZIANI Loreto (AN) 14/07/1977

9 DAVID GENTILI Loreto (AN) 02/04/1983

10 MANUELE MARZIALI Porto San Giorgio (FM) 30/03/1976

11 MATTEO MORETTI Civitanova Marche (MC) 16/07/1997

12 SABRINA MOSCA Porto Sant’Elpidio (FM) 08/09/1969

13 CINZIA ROMAGNOLI Porto Sant’Elpidio (FM) 24/07/1962

14 GIORGIO TROVELLESI Civitanova Marche (MC) 24/05/1989

15 GIOVANNI PERTICARINI Siracusa (SR) 28/01/1957

16 ANDREA PUTZU Porto San Giorgio (FM) 24/09/1983

LEGA

1 GIORGIO FAMIGLINI Fermo 17/05/1982

2 ALFREDO DAMI Sant’Elpidio a Mar 15/08/1959

3 SIMONE PASSAMONTI Civitanova 31/07/1990

4 MASSIMILIANO CANTARINI Fermo 14/07/1976

5 GIOIA GIANDOMENICO Fermo 25/08/1974

6 RICCARDO RENZI Sant’Elpidio a Mare 05/03/1996

7 ENRICA CIARROCCHI Montefiore dell’Aso 05/06/1965

8 VIRGINIA CASTRONARO Macerata 16/05/1991

9 MIRKO BIANCHINI Camerino 27/08/1966

10 ANTONIO CAFUERI Mesagne 01/02/1973

11 ROBERTO GALLI Porto San Giorgio 31/05/1972

12 ALESSANDRO CALZOLARI Sant’Elpidio a Mare 20/06/1984

13 REBECCA ROSSI Civitanova Marche 22/09/1988

14 FRANCO CESARETTI Sant’Elpidio a Mare 05/01/1972

15 LUCIA PALLADINO Torino 25/06/1960

16 GIOIA CORNACCHIA Civitanova Marche 22/12/1990

POPOLO DELLA FAMIGLIA

GIULIANA BIANCHINI

LUCIANO GIACO’

MANUELA MOLLICA

MASSIMO GENTILI

FEDERICA MORICONI

ALESSANDRO SALVUCCI

CARMELA CALOGERA ALLEGRO

TIZIANO LAZZARETTO

ANTONIETTA BOZZELLI

ENRICO PANFILI

MARIANNA ARDUINI

MAURIZIO NARDOZZA

ANTONIA CIRCELLI

ALESSANDRO BARTOLINI

MANOLA CORSETTI

ALESSANDRO LIPPO

RISORGIMENTO

VINCENZO MARZIALETTI

FRANCESCA LAMBERTUCCI

SARA PAGLIALUNGA

KATIA GENTILI

MARIA CRISTINA PAPA

RITA TABONI

OMBRETTA SCARPONI

DAVIDE CESARINI

ANGELO MUCCI

RICCARDO CLEMENTI

ROBERTO CASAROLA

FULVIO POMPEI

ORESTE COSTANTINI

GUGLIELMO FUNARI

ROSARIO SAUCHELLI

ROBERTO SILENZI

P.Pier.