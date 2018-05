BILIARDO – Sconfitti tra mille applausi in una semifinale epica con i favoritissimi romagnoli del Manuel Bocciofila di Imola, neo vincitori del Campionato Italiano a squadre di Boccette

CERVIA (RA) – Onorato come meglio si poteva fare l’appuntamento tricolore da parte della formazione fermano-sangiorgese del presidente Andrea Susino, che dopo essersi recentemente laureata campione regionali nelle Boccette a squadre, ha avuto l’onore e l’onere di difendere i colori marchigiani in quel del PalaCervia dove, in due interi giorni di gare, è stato assegnato il massimo alloro nazionale con la nostra formazione al debutto storico.

La nostra di Fermo è partita subito bene nel primo dei tre incontri di qualificazione svoltosi nel primo pomeriggio di sabato battendo nettamente, 6/1, i liguri del Csb Carbonai, ma venendoo poi sconfitti nella prova serale con i bravi ma più esperti giocatori toscani del San Quirico Viola, con i fermani che pagano il doppio impegno nell’arco di mezza giornata che mai si erano trovati ad affrontare.

Nella mattinata del giorno successivo, nello scontro diretto per l’accesso alla semifinale, i fermani tornano imbattibili superando i Neroverdi di Venezia. Successo che carica ulteriormente l’Officina Caffè pur sapendo che nella semifinale ci si sarebbe trovati ad affrontare la sfida impossibile con i favoritissimi della vigilia, il Manuel Bocciofila di Imola che però, nella prima parte dell’incontro, hanno dovuto sudar freddo per non soccombere sotto i colpi dei fermani.

I portacolori del territorio provinciale hanno dovuto poi cedere le armi forse solo grazie all’incitamento ai beniamini di casa rappresentato dagli oltre mille tifosi presenti nel palazzetto dello Ssort di Cervia, con gli stessi spettatori che però, sportivamente, poi hanno omaggiato di un lungo applauso la formazione marchigiana riconoscendone i meriti come vicecampione italiana virtuale. Ciò è emerso realmente poi nell’incontro di finale dove i romagnoli hanno strapazzato l’altra formazione finalista, così come avvenuto con tutte le altre squadre incontrate nell’arco dell’intera due giorni tricolore.

Officina Caffè che con le batterie psico-fisiche scariche dopo la battaglia con la formazione poi vincitrice del titolo italiano, manca sul filo di lana il terzo posto finale venendo sconfitta, di nuovo, dal San Quirico e chiudendo così al quarto posto virtuale visto che le due formazioni sconfitte in semifinale vengono omaggiate con identico premio.

Questi gli alfieri dell’Officina Caffè che hanno egregiamente onorato i colori delle Marche e della provincia di Fermo: Giampiero Acciarri, Pasqualino Amabili, Marco Biagini, Mauro Buccolini, Giuseppe Cesca, Giovanni Goffi, Marco Merloni, Daniele Ricci, Simone Sampaolo e Massimo Sciamanna.

Formazione fermana che chiuderà i suoi impegni stagionali disputando la Poul Finale della Coppa Marche A1 in programma mercoledì 23 maggio nell’ambito della manifestazione de Il Biliardo a Fermo che si sta svolgendo presso piazza Sagrini, con la formazione del presidente Susino impegnata in semifinale con il Bar Passion di Trodica di Morrovalle, mentre l’altro incontro vedrà di fronte il Diamanti di Corridonia ed il San Severino. Dalla redazione di cronachefermane.it i complimenti più sinceri.

Tiziano Vesprini

