CARTE - Nel memorabile mese di Aprile alla spalle ecco maturare la doppia vittoria, nel Campionato Nazionale per Associazioni e nel Campionato Assoluti per Squadre Open. Nella prossima stagione ecco dunque la partecipazione fermana nel salotto buono nazionale della disciplina

FERMO – il Bridge, meravigliosa disciplina per la mente che affascina e coinvolge tanti giocatori in ogni parte del mondo, ha una piccolissima ma combattiva realtà nella nostra provincia: l’associazione Fermo – Porto San Giorgio che unisce, per l’appunto, le componenti fermane e sangiorgesi in un unico spirito agonistico.

Per la stessa, il pregresso mese di aprile è del tutto da incorniciare. All’inizio dello stesso ecco conquistata la finale della Serie B del Campionato Nazionale per Associazioni di Bridge, battendo la quotatissima e sponsorizzata associazione di Torino, entrando così, per la prima volta nella storia della disciplina marchigiana, nientemeno che in Serie A.

Pertanto, nella stagione agonistica 2019, che si svolgerà da gennaio ad aprile, verrà disputato il Campionato di Bridge di Serie A, affrontando le altre 15 associazioni italiane.

Sulle ali dell’entusiasmo, a fine mese, ai Campionati Assoluti a Squadre Open di Salsomaggiore la squadra fermano-sangiorgese capitanata da Mario Iommi con Lucio Giustini, Romano Santarelli, Emanuele Concetti, Gianluca Di Pasquale e Riccardo Sgalla ha raggiunto, anche in questo torneo, la promozione dalla Serie B alla A, traguardo inseguito negli ultimi anni ma sempre sfuggito all’ultima….mano.

Il Campionato Italiano a Squadre, a differenza del campionato di Serie A per Associazioni, si concentra in una maratona di quattro giorni fatta di serratissime gare, con la partecipazione di oltre 1000 giocatori provenienti da tutta Italia, suddivisi in 3 categorie (Eccellenza per i professionisti, Serie A con 30 squadre e la Serie B).

La realtà di provincia, vincendo il girone della Serie B, e’ quindi entrata a far parte delle 30 migliori squadre dilettantistiche della Penisola. Una doppietta memorabile per il bridge del nostro territorio, che ora potrà godere della luce dei riflettori nazionali.

Vittorie concretizzate grazie ad una eccellente scuola e tradizione fermana di bridge, tutta improntata, oltre ad una riconosciuta capacità nel gioco, su un carattere battagliero, fiero e con quel pizzico di voglia di rischiare.

La squadra titolare è composta dai giovani Gianluca Di Pasquale ed Emanuele Concetti di Porto San Giorgio, tandem dotato di elevata tecnica, dai “senatori” mai domi quali il dottor Lucio Giustini, attuale presidente, Romano Santarelli, capitano di mille battaglie e Mario Iommi. Ma e’ grazie anche ad altri esperti ed appassionati giocatori come Serenella Natale Baffoni, Antonio Incipini ed Ennio Colò se l’associazione è entrata nel salotto buono del Bridge tricolore della prossima stagione agonistica.

Nella storia associativa vanno ricordati inoltre due nomi: Andrea Natale, l’ingegnere, e Carlo Pasquarè, grandi promotori del bridge fermano e marchigiano negli anni ‘ 60. In tempi più recenti grandi personalità sono state incarnate nelle performance di Francesco Paolini, Lucio Baffoni, Nella Passavanti, Nicola Pasquarè, Rosa Corchia e pluricampionessa italiana a coppie, Wojciech Lubinski. Non da ultimo, citazione di merito per i coniugi Catà.

Paolo Gaudenzi