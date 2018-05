La Cisl cambia sede: “Nuovi spazi per garantire sempre più ascolto”

MONTE URANO - All'inaugurazione, prevista per martedì 22 maggio a partire dalle ore 10, parteciperanno il sindaco Moira Canigola e i vertici regionali del sindacato

Martedì 22 maggio, alle ore 10, verrà inaugurata la nuova sede del sindacato Cisl a Monte Urano, in via Gramsci 54. Interverranno Moira Canigola, sindaco del Comune di Monte Urano e presidente della Provincia di Fermo, Sauro Rossi, segretario Usr Cisl Marche, e Mario Canale, segretario regionale della Fnp Cisl.

“La sede – commentano Alfonso Cifani e Giovanni Casturà – si sposta in locali più ampi e funzionali per rispondere meglio alle esigenze dell’attività sindacale, degli iscritti e simpatizzanti che quotidianamente si rivolgono alla Cisl. E’ questa una scelta strategica che rende meglio fruibili gli ambienti e permette di soddisfare le esigenze di tante persone che ogni giorno si rivolgono ai nostri servizi; nuovi spazi per garantire sempre più ascolto e riservatezza ai nostri utenti. Puntare alla valorizzazione e all’attenzione delle persone è per noi della Cisl prioritario, ancor di più oggi, in questo periodo di crisi che vede aumentati i bisogni e diminuite le risposte”.