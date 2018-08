Una ragazza per il cinema, Aurora Pasquali di Monte Urano vince la tappa elpidiense

PORTO SANT'ELPIDIO - Grande vittoria per la giovanissima 17enne Aurora Pasquali di Monte Urano, studentessa al Liceo delle Scienze Umane “Annibal Caro”. Al secondo posto si è classificata Angelica Rignanese 19 anni di Porto Recanati, terza la diciottenne Valeria Moli di Fano.

La bellezza questa volta ha fatto tappa a Porto Sant’Elpidio. E’ stato lo stabilimento balneare La Playa de Cococciò ad ospitare questa settimana una nuova selezione del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema”, anzi la penultima in assoluto di questa edizione 2018. Giovedì prossimo infatti, il 16 agosto, ci sarà la finale regionale a San Ginesio e dunque verranno assegnati titolo e fasce che premieranno le bellezze con più fascino e portamento. Appuntamento alle 21.30 al Parco di Colle Ascarano, in palio le finali nazionali-vacanza in Sicilia.

Intanto a Porto Sant’Elpidio è stata grande vittoria per la giovanissima 17enne Aurora Pasquali di Monte Urano, studentessa al Liceo delle Scienze Umane “Annibal Caro”. Al secondo posto si è classificata Angelica Rignanese 19 anni di Porto Recanati, terza la diciottenne Valeria Moli di Fano.

Hanno partecipato in tutto ben 20 ragazze (foto di Giordano Macellari), le altre sono state Valentina Coraggio 16 anni di Civitanova, Alessia Musio 16 di Porto Potenza, Alice Nataloni 15 Porto Sant’Elpidio, Irida Nasic 16 Tolentino, Anastasia Labastina 22 Monte San Giusto, Rodica Moli 16 Fano, Chiara Santini 22 Tolentino, Veronica Seghetti 17 Porto San Elpidio, Greta Almiento 20 Montefano, Beatrice D’Ascanio 19 Treia, Kerry Montemaggio 19 Montegiorgio, Gabry di Franco 16 Numana, Kristel Talamonti 16 Porto San Giorgio, Sofia de Feudis 16 Porto Potenza, Perla Pistarelli 20 Sant’Elpidio a Mare, Giulia Capretta (mascotte) di Porto Sant’Elpidio e Sabrina Degioia fuori concorso.

Condotta da Febo Conti ed alla presenza della trionfatrice dell’edizione 2017 Marche, la sensuale Rosa Setola, la serata ha visto le concorrenti sfilare 3 volte nella passerella del locale: in bikini, in abito più casual e con il tipico costume del concorso.