Scossa 4.6 in Molise

SISMA - La terra ha tremato intorno alla mezzanotte in provincia di Campobasso. Sisma avvertito in diverse regioni del centro sud

Una forte scossa di magnitudo 4.6 (fonte INGV) è stata registrata prima della mezzanotte, precisamente alle 23.48, con epicentro a 6 km da Montelcifone, in provincia di Campobasso. Il terremoto, generatosi ad un profondità di circa 19 chilometri, è stato avvertito in diverse regioni, tra cui il sud delle Marche, Fermano compreso. Diverse, infatti, le segnalazioni da parte di cittadini pubblicate sui social. Al momento non si segnalano danni a persone e strutture.

Quindici minuti dopo nel territorio del Comune di Palata, poco distante da Montelcifone, è stata registrata una scossa di magnituto 2.3.