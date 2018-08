CIVITANOVA MARCHE - Le Fiamme gialle hanno sorpreso un giovane che, in pieno giorno, con fare sospetto si è avvicinato ad una autovettura consegnando un piccolo involucro e ricevendo in cambio del denaro. Il giovane che ha ceduto lo stupefacente è un minorenne allontanatosi volontariamente da un centro di accoglienza

I militari della Compagnia di Civitanova Marche nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sequestrato oltre 5 grammi tra cocaina ed eroina, 14 fiale di sostanze dopanti e 1.140 euro frutto di attività illecite.

“Tre ragazzi di origini nordafricane tra cui un minorenne – fanno sapere le Fiamme gialle – sono stati denunciati a piede libero mentre un italiano è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza. I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito dei servizi connessi al controllo economico del territorio, lungo una via cittadina, hanno sorpreso un giovane che, in pieno giorno, con fare sospetto si è avvicinato ad una autovettura consegnando un piccolo involucro e ricevendo in cambio del denaro. Subito intervenuti, hanno identificato sia l’occupante dell’auto, recuperando l’involucro appena ricevuto, ed il ragazzo che aveva ancora i soldi in mano. All’interno dell’involucro è stato rinvenuto circa un grammo di eroina.

Il conducente dell’auto, un italiano di 24 residente nella periferia di Milano è stato segnalato alla competente Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Il ragazzo che ha ceduto lo stupefacente è risultato essere un nordafricano di 17 anni allontanatosi volontariamente da un centro di accoglienza nel sud Italia.

Nel corso delle indagini i militari sono riusciti a risalire ai soggetti, entrambi nordafricani e residenti a Civitanova Marche che hanno dato ospitalità al minorenne.

Le conseguenti attività svolte presso le abitazioni dei due tunisini hanno consentito di sequestrare 7 dosi di cocaina e 14 file di sostanze dopanti e 1.140 euro frutto di attività illecite.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati a piede libero alla locale autorità giudiziaria mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei

minorenni di Ancona.

Questa operazione, conferma il costante impegno della Guardia di Finanza a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, attività ricompresa in un ampio dispositivo permanente di

lotta ai traffici illeciti recentemente rafforzato dal Comando Generale del Corpo”.