PORTO SANT’ELPIDIO – La Vis Faleria sarà chiamata in amichevole domani sera, mercoledì, alle 19.30, al Ferranti per affrontare il Trodica di mister Michettoni.

Tra i maceratesi anche l’ex Fermana Luca Bracciotti, protagonista del precampionato trodicense con due reti in altrettante partite. C’è un’atmosfera serena e tanta voglia di lavorare – afferma il calciatore di origini fermane –. Approfittiamo di questi test amichevoli per affinare la nostra conoscenza e approfondire gli schemi di gioco. Sono contento del mio inizio di stagione, ma c’è ancora tanto da lavorare per poterci presentare al meglio per l’inizio ufficiale della Coppa Marche”.