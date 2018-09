CALCIO - L'amichevole tra sodalizi fermani disputata a Marina di Altidona si chiude 12-0 in favore dei professionisti di terza serie. Per Flavio Destro nuove indicazioni dal campo dopo il test di ieri in quel di Montegranaro

MARINA DI ALTIDONA – La Fermana con uno straripante 12-0 nell’amichevole con l’Afc Fermo chiude la settimana di lavoro. Domani giornata di riposo per i gialloblù che torneranno ad allenarsi martedì pomeriggio. Altro test che permette a mister Destro di provare diverse soluzioni, esattamente come fatto con il Montegranaro, ma soprattutto consente di aggiungere altri minuti sulle gambe dei giocatori.

IL TABELLINO

AFC FERMO: Livini, Morelli, Murazzo A., Marcatili, Ramini, Di Ruscio, Fabiani, Della Valle, Murazzo G., Spurio, Paniconi. All. Malaspina

FERMANA 1: Marcantognini, Calzola, Clemente, Urbinati, Soprano, Malavolta, Zerbo, Fofanà, Cognigni, Cremona, Maurizi. All. Destro

FERMANA 2: Marcantognini (Maisto), Calzola, Clemente, Urbinati, Soprano, Malavolta (Contaldo), Zerbo (Marozzi), Nasic, Cognigni, Cremona (Kacorri), Maurizi. All. Destro

ARBITRO: Trementozzi del Gruppo Arbitri Marche

RETI: 1′ pt, 30′ pt e 37′ pt Zerbo; 10′ pt e 4′ st Cognigni; 20′ pt Cremona; 35′ pt Maurizi; 4′ st Cognigni; 7′ st e 45 st Urbinati; 24′ st, 35′ st e 45′ st Kacorri

LA CRONACA

Il gol della Fermana arriva dopo appena un minuto: ripartenza di Cognigni per Zerbo che infila il portiere in uscita per l’1-0. Raddoppio al 10′. Maurizi in contropiede serve una palla al centro dell’area piccola per Cognigni che segna il 2-0. Al 20′ Cremona da fuori area realizza il 3-0. Al 30′ 4-0: Calzola ruba palla e lancia Zerbo che supera il portiere con un pallonetto. Al 33′ lo stesso Calzola colpisce la traversa con un tiro da fuori. Due minuti dopo in contropiede Zerbo cerca Maurizi che dal limite piega le mani al portiere per il 5-0. Al 37′ azione personale di Cognigni per Zerbo che segna dal limite il 6-0.

Nella ripresa mister Destro opta subito per qualche cambio. Al 4′ va subito a segno Cognigni: si procura un rigore che realizza e vale il 7-0. Al 7′ Urbinati ruba palla alla difesa e segna l’8-0. Cross di Contaldo, sponda di Marozzi per Kakorri che segna di testa il 9-0 al 24′. Al 35′ Kakorri ruba palla alla difesa ed infila 10-0. Sul finale è ancora Kacorri ad infilare l’11-0 rispondendo al cross di Maurizi mentre qualche secondo dopo Urbinati di testa insacca il 12-0 rispondendo all’angolo di Marozzi.

