MONTE URANO - Durata e corrispettivo pari a 9 mesi per 25 ore settimanali, indennità mensile lorda di 700 euro (soglia 75% del monte ore mensile). La scadenza delle domande è fissata al 10 ottobre 2018

Il comune di Monte Urano ha aderito con due progetti per un totale di tre persone al Por Marche Fse 2014/2020 contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati residenti nella Regione Marche.

Il primo progetto riguarda la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico (per una persona con titolo di studio diploma di perito agrario ed equipollenti.

Il secondo progetto riguarda attività ausiliarie di tipo sociale (per due persone). Titolo di studio richiesto diploma di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L – 19 ed equipollenti.

I requisiti essenziali richiesti, oltre ai diplomi, l’aver compiuto 30 anni alla data 21 giugno 2018, essere residente in uno dei 40 Comuni del bacino del Centro per l’impiego di Fermo, coincidente con la Provincia di Fermo, non essere percettore di ammortizzatori sociali o di trattamenti pensionistici o beneficiari di indennità di partecipazione a valere su altro progetto di cui al medesimo avviso pubblico “contributi per la realizzazione di progetti di crescita …”. Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto alla data di adesione alla manifestazione d’interesse e deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto di 9 mesi. Durata e corrispettivo pari a 9 mesi per 25 ore settimanali, indennità mensile lorda di 700 euro (soglia 75% del monte ore mensile). La scadenza delle domande è fissata al 10 ottobre 2018.

L’avviso e la modulistica sono disponibili al Centro per l’Impiego di Fermo oppure al seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale.

Per partecipare gli interessati dovranno utilizzare il modello di manifestazione d’interesse allegato all’avviso, presentandolo personalmente al Centro per l’Impiego di Fermo negli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 ed il martedì anche nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17, unitamente alla certificazione Isee”.