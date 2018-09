SISMA - Per Giuseppe Civati l'obiettivo è "creare una rete di aziende del territorio per aiutarle a ripartire dopo due anni di abbandono e disinteresse da parte della politica e delle istituzioni"

“I partiti di sinistra continuano a chiedersi da dove si debba ripartire tra formule e annunci, cene mancate e fantomatici percorsi di unificazione, in una sorta di furore ripartitocratico che purtroppo sembra non essere immune dalla logica della ripartizione dei posti e del potere che è tra le maggiori cause della disfatta dei progressisti nel nostro Paese. La politica, per noi, è un’altra cosa. È seguire l’esempio di Beatrice Brignone e andare il 6 ottobre ad Amandola, nel cuore dei territori devastati dal sisma che ha messo in ginocchio le Marche ormai più di due anni fa”. Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, illustrando l’iniziativa lanciata dalla segretaria del partito Brignone e che il prossimo 6 ottobre verrà ufficialmente presentata ad Amandola.

“La politica – aggiunge Civati – è mettere a disposizione una parte dei fondi che gli iscritti e simpatizzanti da tutta Italia hanno donato a Possibile con il 2×1000 per finanziare un progetto concreto: creare una rete di aziende del territorio per aiutarle a ripartire (loro sì) dopo due anni di abbandono e disinteresse da parte della politica e delle istituzioni. È il momento di incontrarsi, di contarsi, di costruire relazioni, di guardarsi in faccia, di capire quali sono i valori positivi e le azioni concrete che bisogna opporre al clima di odio, paura e immobilismo che sta minacciando il nostro Paese”.