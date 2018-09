MONTEGRANARO - Incontro con la cittadinanza ieri sera all'oratorio San Giovanni moderato dal coordinatore Demis Ranalli. Presenti il senatore Fi, Andrea Cangini e il capogruppo regionale Jessica Marcozzi. Interventi anche del vicecapogruppo Fi alla Camera dei Deputati, Simone Baldelli, e del commissario regionale Fi, Marcello Fiori. Al tavolo anche Edoardo Vitali e Giuseppe Maccarone

“Sala gremita, quella dell’oratorio San Giovanni, che ieri sera ha ospitato l’incontro organizzato dal coordinamento comunale di Forza Italia Montegranaro. Tanti i cittadini intervenuti – fanno sapere dal coordinamento comunale FI – per portare il loro contributo e gridare a gran voce il disappunto per problemi irrisolti che asfissiano il Fermano, le Marche e l’Italia, e per chiedere a Forza Italia di continuare nella battaglia a favore dei diritti dei cittadini. Tre i temi al centro del dibattito: il terremoto, i giovani e il lavoro. E su questi si sono incentrati gli interventi del coordinamento comunale presieduto da Demis Ranalli, del senatore Fi, Andrea Cangini, del vice capogruppo Fi alla Camera dei Deputati, Simone Baldelli, intervenuto telefonicamente, del commissario regionale Fi, Marcello Fiori, anche lui al telefono, e del capogruppo regionale Fi, Jessica Marcozzi. Con Ranalli, Cangini e Marcozzi, al tavolo anche Edoardo Vitali e Giuseppe Maccarone in rappresentanza dei giovani FI. A moderare l’incontro il coordinatore Ranalli. Tutti hanno fatto gli auguri di buon lavoro al neo Commissario regionale Fi, Fiori che ha ringraziato i presenti esortando tutti a fare squadra. A breve con Fiori si terrà un incontro programmatico.

L’onorevole Baldelli ha incentrato il suo intervento sull’attenzione alla comunicazione e all’utilizzo dei social network ma, soprattutto, sul terremoto che, a causa dell’immobilismo dei governi passati e presente, nelle Marche è ancora un’emergenza su cui, però, Forza Italia non intende abbassare la guardia. Il senatore Cangini ha rincarato la dose puntando l’indice contro deputati e senatori della Lega eletti nelle Marche ma che, purtroppo, invece di difenderli non rappresentano minimamente i cittadini, soprattutto quelli in difficoltà a causa del sisma e della crisi economica.

Per Cangini importante il rinnovamento in atto di Forza Italia, nuova forza, nuova linfa e spinta a beneficio dei territori e dei cittadini. Altro tema all’ordine del giorno la crisi lavorativa su cui ha incentrato il suo intervento il capogruppo regionale Marcozzi ricordando come la mancanza di lavoro e la chiusura di troppe aziende rappresentano una piaga alla quale i governi di centrosinistra e l’attuale non hanno saputo ancora dare soluzione e risposte, mancando di piani di rilancio e sviluppo dei territori e dei distretti. Il Fermano è area di crisi ma manca ancora il decreto, come pure manca ancora, assurdo, un nuovo commissario straordinario per il terremoto. Criticato anche il reddito di cittadinanza voluto dal M5S perché, come rimarcato da Vitali e Maccarone, i giovani non voglio assistenzialismo ma lavoro, futuro, speranze e possibilità di crescita”.