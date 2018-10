Tra Marche e Abruzzo il

ricco calendario dell’

Adriatico Cross Tour 2018/19

CICLOCROSS - Ben undici le prove in programma per la suggestiva competizione in sella alle due ruote che non manca di onorare il territorio Fermano: in programma infatti le tappe di Rapagnano (domenica 9 dicembre) e di Montegranaro (mercoledì 26 dicembre)

... venerdì 5 ottobre 2018 - Ore 02:16

FERMO – Salgono a undici le prove dell’edizione 2018/19 dell’Adriatico Cross Tour: un circuito che nel giro di pochi anni ha fatto passi da gigante per dare slancio al ciclocross ed incentivare l’attività rivolta alle categorie agonistiche e a quelle giovanili tra Marche e Abruzzo (e di riflesso in tutte le regioni del Centro Italia) complice anche l’ottima sinergia tra i due comitati regionali marchigiani e abruzzesi della Federciclismo. L’avvio del circuito coincide con il debutto del Giro d’Italia di Ciclocross a Senigallia domenica 7 ottobre, riportando le Marche per il secondo anno consecutivo come centro di interesse del ciclocross a livello nazionale ad inizio stagione. L’Adriatico Cross Tour presenta in calendario le successive prove di Corridonia (sabato 13 ottobre), San Severino Marche (domenica 21 ottobre), Montesilvano (domenica 28 ottobre), L’Aquila (giovedì 1°novembre), Corridonia (domenica 25 novembre), Rapagnano (domenica 9 dicembre), Maltignano (domenica 23 dicembre), Montegranaro (mercoledì 26 dicembre), Ancona (domenica 30 dicembre) e Ancarano (domenica 20 gennaio 2019, giorno della premiazione finale del circuito).