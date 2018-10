IL TABELLINO

SANGIORGESE 5: Figueroa, Gomez (19′ st Salvatori), Cebada, Fortete, Brambatti, Servera, Joel Garbuio, Aranibar (31′ st Marziali), Gisario, Juan Garbuio. A disposizione: Cantone, Basili, Mancini, Casturà, Longhi. All. Roberto Buratti

PALMENSE 1: Ciarrocchi, Corsini, Dati, Giugliano, Cameli, Serantoni, Iuvalè, Marsili (5′ st Roscioli), Frascerra, Cimadamore (16′ st Di Rosa), Pelliccetti. A disposizione: Osso, Cocciaretto, Addazi, Angelotti, Scotucci, Turhani, Verdecchia. All. Stefano Cipolletta

RETI: 10′ pt e 25′ st (R) Fortete, 16′ pt Cimadamore, 12′ st Juan Garbuio, 14′ st Aranibar, 37′ st Joel Garbuio

ARBITRO: Davide Cognini di Ancona; assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto, Nicola Gianfelici di Macerata

NOTE: Ammoniti Cebada, Marsili, Fortete, Servera. Recupero + 1′ +3′

LA CRONACA

Due derby in appena cinque giorni: questo è quello che il fato ha deciso per Sangiorgese e Palmense. In attesa di scoprire cosa succederà domenica in campionato quando, nuovamente al Campo Nuovo di Porto San Giorgio, entrambe le compagini cercheranno la prima vittoria nel girone B, quest’oggi ad esultare sono stati i padroni di casa.

Agli uomini di Cipolletta sarebbero bastati due risultati su tre, perché con un pareggio o con una vittoria avrebbero conquistato la testa del girone n.11 di Coppa Italia. Alla fine, invece, con una sonora cinquina la formazione di Buratti ha ribaltato qualsiasi tipo di calcolo, agevolando la Futura 96.

È stato un match avvincente e ricco di emozioni. La prima ad uscire dal guscio è stata la Sangiorgese con l’inzuccata precisa di Fortete, poi sei minuti più tardi l’ex Porto Sant’Elpidio, Lorenzo Cimadamore, in contropiede bucava la difesa nerazzurra e ristabiliva la parità. Nella ripresa le seconde linee della Palmense si sciolgono come neve al sole e concedono il pokerissimo alla Sangiorgese, che va in rete nuovamente con Fortete su rigore, con Aranibar e con i fratelli Juan e Joel Garbujo. Risultato che sarebbe potuto essere ancora più ampio se il signor Cognini di Ancona non avesse annullato due ulteriori marcature di Fortete in avvio e allo scadere della seconda frazione.