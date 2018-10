PORTO SAN GIORGIO - L'head master Remo Grassetti della Mastery e ideatore del metodo Mas, l'Assistant Manager Forever Antonia Caponio e l'insegnante di Scienze motorie Roberto Marchegiani danno appuntamento a tutti, sabato prossimo, dalle 9,30 alle 17,30 alla Up Center in via F.lli Rosselli 83

Non di certo una giornata per vendere questo o quel prodotto, di quelle così frequenti in giro, o per presentare un altro, l’ennesimo corso di autodifesa. Quella che ha spinto il maestro Remo Grassetti, l’Assistant Manager della Forever, Antonia Caponio e l’insegnante di Scienze Motorie Roberto Marchegiani della Up Center a organizzare l’Open Day dedicato al benessere psico-fisico, è altro. I tre volano più in alto. Il fine ultimo, infatti, è quello di guidare chiunque lo voglia nell’avvio di un percorso teso alla purificazione del corpo, al liberarsi dalle tossine e ad arrivare a un equilibrio psico-fisico che fa, inevitabilmente rima con il benessere a 360 gradi, fino alla più corretta ed efficace gestione delle criticità, proprio come codificato dal maestro Grassetti, Head Master Mastery e ideatore del metodo Mas, punto di riferimento nella prevenzione e gestione delle situazioni critiche e difesa personale, un metodo studiato da Grassetti per essere da subito accessibile a chiunque, in qualsiasi condizione fisica o sociale ci si trovi.

“Ripartiamo con il giusto benessere” è il leit motiv dell’Open Day (a ingresso gratuito) organizzato dunque alla palestra Up Center in via F.lli Rosselli 83, per sabato 13 ottobre dalle 9,30 alle 17,30, palestra (anche se lui non ama definirla del tutto così) in cui l’insegnante Marchegiani organizza allenamenti funzionali, Circuit Training e programmi mirati al dimagrimento, al potenziamento e alla tonificazione.

“L’Open Day – spiega l’Head Master del metodo Mas, Remo Grassetti – è di fatto l’inizio di un percorso sul benessere psico-fisico che parte dal metodo Mas con cui si sposano alla meraviglia i corsi posturali e funzionali della Up Center, e il benessere che deriva dai prodotti che saranno presentati dall’Assistant Manager Antonella Caponio della Forever living. Lo star bene consente di approcciarsi al meglio, se ben guidati, alla prevenzione e alla gestione delle criticità, in un discorso più generale di qualità della vita a tutto tondo. Questo è il nostro unico obiettivo. Non abbiamo necessità di far conoscere qualcosa di commerciale. Andiamo oltre. Per questo proponiamo questo percorso per ‘detossinarsi’ e iniziare a vivere davvero meglio, con una condizione ideale per gestire gli spazi, le criticità, arrivando a una forma mentale che ci consenta di non abbassare mai la guardia senza il contrappeso dello stress e delle pressioni psico-fisiche, uno stato in cui la sicurezza, con una soglia di attenzione automaticamente alta, è una conseguenza oserei dire quasi fisiologica. Questo consente al metodo Mas, leader nazionale e internazionale nella gestione delle criticità, di essere sempre più apprezzato in ambito civile e militare con continui corsi riservati oltre che a normali cittadini, anche a forze dell’ordine, polizie locali e personale aziendale e sanitario. E non è un caso che abbiamo scelto Porto San Giorgio per l’Open Day. Qui abbiamo la sede di Mastery e crediamo che questa città abbia un enorme potenziale e possa diventare un punto di riferimento per una vita sana e improntata sul benessere”. Mastery di Remo Grasetti e il general manager Mastery, il professor Aldo Pigoli, docente all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, hanno, infatti, la sede operativa proprio a Porto San Giorgio, in via Cotechini. Di Mastery, la realtà che si rivolge alla popolazione civile è l’Aid, associazione italiana difesa, i cui istruttori sono formati proprio da Mastery. Sul territorio comunale gli istruttori sono Alessandro Vecchiola, Taher Echikr e Luca Bruni.

“Il metodo Mas dell’Head Master Grassetti si sposa a meraviglia con i prodotti della Forever – spiega l’Assistant Manager della Forever Antonia Caponio – che propone benessere psico-fisico con prodotti a base di Aloe incrementando la qualità della vita. Perché presento il percorso a Porto San Giorgio? Perché nelle Marche ho creato una struttura con molti collaboratori. Purtroppo, in generale, abbiamo smesso di volerci bene. Dobbiamo fare un passo indietro e ricominciare ad apprezzarci. Volersi bene parte proprio dal benessere interiore. E con l’Aloe della Forever, un’Aloe pura al 99,7%, stabilizzata a freddo, con tutti i suoi benefici può aiutarci a aumentare la qualità della nostra vita. La Forever coltiva e vende l’Aloe, e su questa ci basiamo senza, comunque, escludere i suoi derivati, con programmi adatti a ogni parte del corpo o esigenza e stile di vita. L’Aloe va a lavorare internamente, quindi a pulire la nostra parte interna. Siamo abituati a farci la doccia? Bene, allora perché non pulirci anche al nostro interno? Purtroppo siamo pieni di tossine che dobbiamo eliminarle se vogliamo stare meglio. La gente è anche abituata a pretendere risultati nell’immediato. Ci chiedono le tempistiche? Parlando di cose naturali i primi risultati si vedono dopo percorsi di tre mesi anche se dopo 10/15 giorni si inizia a stare meglio, ad avere più energia. Poi l’ideale è continuare con dei cicli assumendo periodicamente l’Aloe, si può anche sospendere per un mese ogni tre mesi. Abbiamo numerosi programmi a seconda delle esigenze: perdere peso, ‘detossinare’, potenziare le difese immunitarie, percorsi mirati agli sportivi o a coloro che non hanno mai fatto sport. L’Aloe da bere per noi è fondamentale. E i nostri prodotti non contengono aloina, non si usa la foglia che può creare qualche problema all’intestino.

Ovviamente il percorso Benessere è aperto a tutti perché riusciamo a rispondere alle esigenze di tutti, dai ragazzi agli anziani, dalle mamme agli sportivi.

E pensando agli sportivi, anche a quelli non assidui, non posso non sottolineare le enormi capacità anti-infiammatorie dell’Aloe, quasi tutti noi abbiamo delle infiammazioni, più o meno acute. E non parliamo solo di quelle articolari. C’è chi ha problemi con l’intestino, chi con lo stomaco, giusto per menzionarne alcune. C’è chi ha la pressione alta. L’Aloe va a riequilibrare il nostro organismo purificandolo. Come non menzionare, poi, l’importante apporto energetico fornito dall’arginina?

Ma sia chiaro, non incontriamo la gente per vendere a tutti i costi. Ripeto, stiamo parlando di un percorso. Quindi preferisco non vendere piuttosto che vendere un prodotto scollegato da un programma ben preciso. D’altronde l’Aloe, una volta che inizia a pulire il nostro corpo, non la si può interrompere. Potrebbe avere anche qualche controindicazione. O ci si vuole bene o no, nessuno ci obbliga a voler migliorare il nostro stile di vita. Il ‘provare tanto per’ non mi appartiene”.

“L’obiettivo, per ciò che mi riguarda, di questo Open Day è sia far conoscere la nuova struttura a chi abita a Porto San Giorgio, a partire dai residenti nel quartiere sud, che anche a chi arriva da fuori città – spiega l’insegnante di Scienze Motorie Roberto Marchegiani – diamo un servizio diverso rispetto a una normale palestra a partire dalle attività che svolgo personalmente, tutte mirate e personalizzate, con lo scopo di stare bene, tonificare, migliorare il proprio stato fisico e mentale. Parliamo di allenamento funzionale, Circuit Training, programmi mirati per dimagrire, potenziare e tonificare, esercizi alla portata di tutti. Vorremmo avvicinare alla nostra realtà quante più persone possibile perché diamo un servizio diverso rispetto alle palestre. Le nostre parole d’ordine sono ‘professionalità’ e ‘esperienza’. Cerchiamo di soddisfare le persone aiutandole a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissate. Se si sta bene fisicamente, ci si sente meglio in qualsiasi momento della giornata. Lavoro per gruppi seguendo costantemente le persone. E chi ha iniziato con noi è già molto soddisfatto”.

L’ingresso all’Open Day è libero

Info: Roberto Marchegiani (mob. 3488235983), Remo Grassetti (mob. 3461680746)

