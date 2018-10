SERIE A2 - Per la seconda tappa del campionato nazione di calcio a 5 gli Sharks saranno di scena in Puglia, forti del successo interno all'esordio di stagione sul Salinis. Per le emozioni della trasferta, parola al bomber di mister Cafù

FERMO – Con gli Sharks partiti alla volta di Bisceglie, messo in archivio il successo di domenica con il Salinis, si alza il sipario sul secondo impegno ufficiale del campionato per il Futsal Cobà.

E’il bomber Nico Sgolastra (foto), al secondo anno con la casacca bianco-azzurra, a prendere la parola durante la trasferta in Puglia e a spiegare quale è lo stato d’animo degli Squali.

“C’è molta carica, c’è una grande voglia per questa prima ufficiale lontana dalle mura amiche del PalaSavelli. C’è anche un po’ di quella sana tensione agonistica che precede gli appuntamenti che contano e ai quali si tiene – ha commentato Astrogol –. Sappiamo che in tutti i campi in cui andremo a giocare quest’anno al sud saranno caldi, ma questo non ci spaventa, anzi. Penso che dobbiamo prendere questo fattore come fonte di carica. E’ sempre bello giocare davanti a un pubblico caloroso. Ci siamo allenati bene questa settimana, abbiamo cercato di fare uno step in più rispetto alle settimane precedenti. Speriamo di mettere tutta la nostra carica in campo domani e di tornare nelle Marche con tre punti importanti”.