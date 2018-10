MARCHE - L'assessore regionale: "Marche apprezzate dai tour operator italiani e stranieri che hanno potuto approfondire la conoscenza della regione grazie alla fiera di Rimini che è totalmente b2b"

“La promozione delle Marche, regione dalla bellezza infinita, non si ferma. Appena conclusa l’edizione 2018 del Ttg Travel Experience di Rimini – fanno sapere dalla Regione – si riscontra un impulso positivo sul turismo marchigiano nelle sue sfaccettature da promuovere e scoprire tutto l’anno”.

Soddisfazione per l’assessore al Turismo, Moreno Pieroni: “Ancora una volta le Marche hanno avuto un ruolo da protagoniste, sono state apprezzate dai tour operator italiani e stranieri che hanno potuto approfondire la conoscenza della regione grazie alla fiera di Rimini che è totalmente b2b”.

Per la Regione il TTG Travel Experience di Rimini “rappresenta la vetrina ideale per proporre sul mercato nazionale ed internazionale i grandi eventi che abbiamo in calendario, sono tanti e di altissimo livello che promuoviamo anche per destagionalizzare la stagione turistica. Siamo alla vigilia della mostra di Lorenzo Lotto e il grand tour lottesco, ma sono davvero numerose le occasioni per vivere le Marche che abbiamo proposto: Leopardi e l’Infinito, i Cammini lauretani e francescani, i paesaggi di Piero e Leonardo, Raffaello e Rossini. Affollata da un pubblico interessato anche la presentazione del prodotto bike. Continuiamo su questa strada della valorizzazione a tutto tondo delle Marche – aggiunge Pieroni – i numeri, ancora parziali che stiamo raccogliendo e che illustreremo con un evento apposito, ci confortano molto. Il trend, rispetto al 2017, è in crescita, risultati che si ottengono grazie all’impegno dei nostri operatori turistici e alla promozione attuata dalla Regione Marche”.

“Da Rimini oggi – aggiungono dalla Regione – un bel riconoscimento alla città di Ascoli e alla Valle del Tronto quali destinazioni ‘must see’ premiate con i Destination Italia Awards. Il premio viene riservato alle mete italiane che si sono distinte nel sentiment delle recensioni online dei potenziali o reali viaggiatori stranieri nel nostro Paese, secondo le analisi redatte dal nostro partner Travel Appeal. (foto allegate).

Sono poi appena arrivati 15 tour operator provenienti da Germania, Svezia, Norvegia, Svizzera, Repubblica Ceca e Russia. Grazie alla collaborazione tra Enit e Ttg di Rimini, visiteranno le meraviglie delle Marche a cui la fiera di Rimini ha dato grande visibilità nei media specializzati, tra gli altri lo speciale Marche di Traveller, presentato nello stand il 10 ottobre, le cui copie sono andate a ruba. Successo, annunciato a Rimini, anche del Social media team delle Marche: su ottanta candidature in Italia alla settima edizione degli Hsa (Hospitality Social Awards), premio che viene dato alle migliori attività di social media marketing di operatori privati e di istituzioni pubbliche, il primo posto è stato assegnato alle attività del network Marche Tourism, gestito per la Regione Marche dalla Fondazione Marche Cultura-Social Media Team dal Social Media Team Marche. Un risultato che conferma l’attività costante di crescita nel settore della promozione sui social che la Regione sostiene da anni”.