SERIE C GOLD - Altalena di emozioni quella vissuta alla Bombonera di Montegranaro. Il quintetto di Ciarpella spacca subito la gara, prima di essere risucchiata dall'incredibile ritorno rivierasco. Un'incredibile reazione a tinte gialloblu vale così il nuovo successo domestico per 84-70, maturato nell'impenetrabile fortino di via Martiri d'Ungheria

MONTEGRANARO – Oscillazioni pericolose. La Sutor regala al folto pubblico della Bombonera emozioni a tutto tondo. Largo vantaggio e passivo a favore ospite. Alla fine, come recita la massima, “tutto è bene quel che finisce bene”: il parquet veregrense assiste infatti alla vittoria domestica per ben 14 punti, un buon viatico dopo la sconfitta patita sette giorni fa in Abruzzo.

IL TABELLINO

SUTOR PREMIATA MONTEGRANARO 84: Lupetti 27, Sabatini 0, Rossi 11, Selicato 1, Di Angilla 4, Ciarpella 0, Bartoli 10, Valentini 26, Temperini 5, Marcantoni 0, Mosconi ne. All. M. Ciarpella

BASKET CLUB SAN BENEDETTO 70: Ortenzi 12, Capleton ne, Correia 0, Buggionovo 7, Boncarolo 0, Cesana 14, Murtagh 15, Lucenti ne, Pebole 14, Carancini 2, Quinzi 0, Quercia 6. All. Aniello

PARZIALI : 25 – 17, 08 – 25, 30 – 16, 21 – 12

PROGRESSIVI: 25 – 17, 33 – 42, 63 – 58, 84 – 70

LA CRONACA

Il primo ampio vantaggio si registra nel cuore del parziale d’avvio. Sono infatti trascorsi appena 6′ di gioco e la compagine del giovane ma già esperto coach Marco Ciarpella sembra aver incanalato nel verso giusto la gara contro i rivieraschi, al momento distanziati di ben dieci lunghezze grazie alla precisione dall’arco ed alle pungenti penetrazioni sotto canestro. La reazione ospite è affidata a Cesana, tra i più dinamici dei suoi, ma la frazione sorride (il peggio verrà a breve) ai gialloblù, al riposo corto sul +8.

Quanto appena vissuto è infatti illusorio: l’attacco sutorino alla ripresa delle danze diventa sterile, Di Angilla complica i piani dei suoi facendosi fischiare un fallo antisportivo e rendendo molli le resistenze, anche psicologiche, del quintetto calzaturiero. La sfida ora ha un solo padrone, vale a dire la squadra di coach Aniello, monopolista delle dinamiche sul campo tanto da freddare la Bombonera con un parziale di 8-25 che rende la ripresa del gioco, al terzo quarto, totalmente in salita.

Lupetti e Valentini, a fine gara fertili di punti, si caricano la squadra sulle spalle, con loro anche la regia di Rossi nel creare le condizioni per una pronta quanto risolutiva spallata al match. San Benedetto accusa il colpo, l’antisportivo stavolta arriva in quota a Roncarolo, il parziale è giallobù e si palesa alla vigilia dell’ultimo decisivo periodo di gioco con un incredibile allungo sutorino, quotato +5. Incredibile dunque il patrimonio di punti raggranellato da Temperini & soci in pochi minuti di contesa, ben 30.

Il brivido vissuto in precedenza ha funto da indimenticabile lezione: la restante parte da giocare, oltre al ritrovato attacco rodato, vede protagonista anche la difesa. I minuti passano, la Bombonera capisce che la gara sta prendendo definitivamente la via di casa quando si registrano gli ingressi dei giovani Sabatini e Marcantoni. Finisce 84-70, la Sutor può già iniziare a pensare alla sfida di domenica prossima, in casa del Val di Ceppo.

Paolo Gaudenzi

