PORTO SAN GIORGIO - Faccia a faccia questo pomeriggio tra Amministrazione comunale e Confcommercio Marche Centrali in vista del nuovo piano per i dehors. Piace anche ai titolari dei pubblici esercizi la bozza illustrata dal sindaco e dagli assessori Vesprini e Silvestrini. Si annuncia una rivoluzione

di Sandro Renzi

Piace anche alla Confcommercio Marche centrali il piano dell’Amministrazione Loira che punta ad avere dehors tutto l’anno. Non verranno più smontati per un mese come invece avviene ora. E’ questa la novità più importante insieme al regolamento che dovrà dare indicazioni su come realizzare i gazebo in modo da uniformarli emersa dall’incontro che oggi pomeriggio c’è stato tra gli operatori del settore e una parte della giunta rappresentata dal sindaco Nicola Loira e dagli assessori Valerio Vesprini e Massimo Silvestrini nella nuova sede della Confcommercio.

“Abbiamo appreso con soddisfazione della bozza elaborata dall’amministrazione – fanno sapere dalla categoria – perché in fondo risponde a tre punti per non essenziali”. In primis riconosce il fatto che la quota dei pubblici esercizi nel totale delle attività commerciali presenti a Porto San Giorgio è corposa. Inoltre il piano contribuirà a rendere più accoglienti le strutture e il centro della città.

‘Infine’ rimarca Teresa Scriboni di Confcommercio Marche centrali ‘si tratta di uno strumento che darà valore aggiunto au nostri pubblici esercizi’. Si tratta in qualche modo di una svolta epocale per il commercio rivierasco. Attesa da anni. Le possibilità in gioco sono tante ed è presumibile che alle attività verrà lasciato del tempo per adeguarsi al nuovo regolamento, che renderà più armonico l’arredo urbano in centro.

La bozza sui dehors, che ha già fatto un passaggio in maggioranza, ora verrà esaminata dagli operatori che diranno la loro e proporranno qualche modifica. ‘Ma l’impianto va bene già così’, sostengono.