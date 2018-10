PROMOZIONE - Alla rete dell'esterno mancino calzaturiero ha risposto per l'Auroria Treia l'attaccante Chornopyshuk. Al comunale finisce 1-1

MONTE URANO – Gli uomini di Nello Viti per tenere lontane le sabbie mobili, gli ospiti del collega Paolo Passarini per giocarsela guardando la momentanea alta quota di graduatoria.

Queste le premesse al match andato in scena quest’oggi per il girone B del campionato di Promozione, con i calcoli di classifica certamente più che relativi in virtù del fatto di transitare appena per la quinta giornata di torneo.

IL TABELLINO

MONTURANO CAMPIGLIONE 1: Isidori, Santini, Viti, Finucci, Cozzi, Cerquozzi, Santarelli, Tidiane, Ulivello, Bracalente, Moretti All. Nello Viti

AURORA TREIA 1: Cartechini, Gobbi, Cervigni, Verdicchio, Romagnoli, Palazzetti, Kakuli, Lleshi, Chornophyshuk, Di Francesco, Castelli. All. Paolo Passarini

ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno

RETI: 40′ Viti, 70′ Chornopyshuk

LA CRONACA

Prima frazione di marca locale, con la compagine calzaturiera a costruire trame interessanti trovando spesso sbocchi dalle parti dell’estremo maceratese Cartechini, pronto a reggere l’urto per cedere a poco dalla fine parziale dei giochi, quando l’inossidabile esterno sinistro Viti, figlio del tecnico di casa, trovava la via del vantaggio.

Ripresa nel segno ospite, con l’Aurora a guadagnare via via metri fino ad innalzare pericolosamente, per le buone sorti dei monturanesi, il baricentro del gioco. Era quindi Chornopyshuk, con un passato nel Fermano grazie alla presenza nella rosa della Folgore Veregra in serie D (prima parte della stagione sportiva 2015/16), a trovare a cavallo di frazione la rete del definitivo 1-1.

p. g.