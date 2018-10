PALLACANESTRO - Delusione cocente per la squadra fermana guidata da coach Pratesi che incredibilmente vede sfumare una vittoria ormai certa a pochissimi minuti dalla sirena finale. L'overtime premia gli ospiti con il risultato di 80-84

FERMO – Esordio casalingo amaro per la Victoria Basket Fermo che getta letteralmente alle ortiche la vittoria contro la Sacrata Porto Potenza, dilapidando 19 punti di vantaggio (66/47) negli ultimi sette minuti di gioco.

La Marcozzi è ora attesa dalla difficile trasferta di Civitanova Marche, dove venerdi prossimo cercherà di mettere a segno i primi due punti in classifica, dimenticando in fretta la sconfitta, ma cercando di far tesoro del numero incredibile di sciocchezze commesse in così pochi minuti.

IL TABELLINO

VICTORIA FERMO 80: Centonza 12 Verdecchia 13 Hoxha 8 Marota 13 Belleggia 8 D’Onofrio, Mancini 2 Pelacani 17 Maroni, Cinti 2 Pierantozzi 5 Raccichini. All. Pratesi

PORTO POTENZA 84: Emiliani, Filo 25, Bovari 10, Angelici 11, Vergari ne, Salvatelli 6, Raccosta 7, Cervellini 16, Pompozzi 9, Margheritini ne, Spinozzi n.e. All. Ramini

LA CRONACA

Gli ospiti riescono ad agguantare un miracoloso over time, sfruttando negli ultimi 12 secondi e con meno tre da recuperare, la follia collettiva dei ragazzi di Pratesi che non commettono fallo subendo la bomba del pareggio ad 1 secondo dalla fine. Scelte scellerate negli ultimi 5 minuti di gioco, dove con vantaggio sempre in doppia cifra i fermani forzano inconcepibilmente le conclusioni dopo pochi secondi di gioco a disposizione, permettendo agli indiavolati avversari di mettere a segno canestri da tre punti che pian piano riducevano il gap.

L’over time ovviamente vede due squadre opposte dal punto di vista psicologico, gli ospiti sono consapevoli ormai che vincere la gara non è più un’impresa. I vantaggi si alternano fino all’80 pari, ma è lo sprint finale degli ospiti ad essere premiato col finale di 80 a 84.

Delusione cocente per la squadra fermana che incredibilmente vede sfumare una vittoria ormai certa a pochissimi minuti dalla sirena finale.