FERMO/RIMINI - Un focus di dialogo fra amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese e Governo per confrontarsi sui principali temi d’interesse degli Enti Locali

“Anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, insieme ad altri sindaci delle Marche ed al presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi (Anci Marche all’interno della quale il sindaco Calcinaro è coordinatore della Commissione Protezione Civile), sta partecipando alla XXXV Assemblea Nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso a Rimini dal titolo ‘Prima cittadini. Sindaci, fuori dal luogo Comune’ che ieri – fanno sapere dal comune di Fermo – nella giornata inaugurale, ha visto la presenza e l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’appuntamento riminese ruota intorno ad alcune parole chiave della Costituzione: lavoro, uguaglianza, cultura, salute, ambiente, identità ed autonomia ed ospita, parallelamente ai lavori istituzionali, anche AnciExpo, l’incontro di grandi nomi del mondo dell’imprenditoria, con oltre 150 stand in una superficie espositiva di circa dodicimila metri quadrati, con 11 sale collaterali per ospitare oltre 60 convegni a latere. Sono in tutto nove le sessioni tematiche della plenaria, tre le tavole rotonde e circa 90 i relatori presenti.

Un focus di dialogo fra amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese e Governo per confrontarsi sui principali temi d’interesse degli Enti Locali”.