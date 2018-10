REGIONE - I due consiglieri regionali della Lega nord: "Le responsabilità politiche non possono più essere ignorate ed è per questo che invitiamo l'assessore Pieroni a rassegnare le proprie dimissioni"

“Con provvedimento di ieri, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso alla sentenza del Tar Marche presentato dalle due associazioni ambientaliste Wwf e Lac: alla luce della mancanza del Piano Faunistico Regionale, ha accolto le motivazioni del ricorso, vietando con effetto immediato ogni forma di caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone di Interesse Comunitario (ZPS) e durante il mese di febbraio”. E’ quanto rendono noto oggi i consiglieri regionali della Lega nord, Sandro Zaffiri e Marzia Malaigia.

Così il capogruppo della Lega Sandro Zaffiri. “Sospendere la caccia significa sospendere un ingente indotto economico per le molteplici attività che si intrecciano all’attività venatoria”.

Interviene il consigliere Marzia Malaigia, vicepresidente della seconda commissione. “Il settore venatorio è uno dei pochi segmenti che garantisce alla Regione un indotto economico di proporzioni enormi, non solo per le tasse pagate dagli aderenti, sempre più alte, ma anche per il giro d’affari che genera dal punto di vista turistico e ambientale, specialmente nelle aree interne che notoriamente faticano a ripartire dopo il sisma. Pensiamo alla produzione e alla vendita degli indumenti tecnici per svolgere l’attività venatoria – prosegue la Malaigia – pensiamo agli agriturismi, ai ristoranti, ai b&b nei quali si recano durante le giornate di caccia centinaia di persone, pensiamo ai produttori di selvaggina, pensiamo certamente anche alla produzione di armi, come alle altre attività commerciali a cui si rivolge chi pratica questo sport. Non basta dunque la caccia riservata nelle aree indicate dall’ordinanza, anche poiché questo porterebbe all’esodo di centinaia di cacciatori”. “Come ormai è sotto gli occhi di tutti, questa amministrazione – aggiunge il consigliere Zaffiri – registra un forte ritardo rispetto a tutti gli atti di programmazione. Il Piano Faunistico Venatorio viene infatti ad accodarsi al già scaduto da anni, Piano socio sanitario regionale: due esempi di come vi sia un’assoluta inadeguatezza ed incapacità politica da parte della giunta Ceriscioli”.

“Voglio sottolineare come in questo caso vi sia stata da parte dell’assessore Pieroni una posizione a fronte delle numerosissime sollecitazioni da parte delle associazioni di settore che, preoccupate per la mancanza dell’atto di programmazione indispensabile per l’esercizio della caccia, dal 2015 hanno costantemente sollecitato la stesura dello stesso non ricevendo di fatto una risposta concreta”.

“I cacciatori che hanno pagato le tasse per disporre di un proprio diritto perderanno giornate utili per usufruire dello stesso; ci chiediamo chi li rimborserà. Una Regione, la nostra, che per la quadratura del bilancio, effettua continui tagli addirittura sulla sanità e sul sociale siamo convinti non possa permettersi uno sperpero di denaro di questo tipo. Le responsabilità politiche non possono più essere ignorate ed è per questo che invitiamo l’assessore Pieroni a rassegnare le proprie dimissioni.