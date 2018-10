BASKET - I padroni di casa si impongono 72 a 54 in una gara dove gli uomini di coach Pratesi hanno tenuto botta al quintetto maceratese solo a tratti. Nel prossimo turno si impone la vittoria sulla matricola Matelica

FERMO – Matura ancora una nuova sconfitta per la Marcozzi Fermo che esce battuta dal PalaRisorgimento civitanovese per 72 a 54 dai padroni di casa degli 88ers.

IL TABELLINO

88ERS CIVITANOVA 72: Cuna 6, Bordignon 12, Polidori 14, Pagliariccio, Ferraro 3, Napoli 6, Evangelisti ne, Tappatà 22, Pacioni 5, Mazzieri 4. All. Palmieri

VICTORIA FERMO 54: Verdecchia 14, Centonza 16, Maroni, D’Onofrio, Hoxha, Cinti, Pierantozzi, Pelacani 5, Marota 4, Mancini, Belleggia 15. All. Pratesi

LA CRONACA

Equilibrio solo per il primo parziale concluso sul 19 a 17. Già nel secondo i padroni di casa piazzano un perentorio 18 a 5 che di fatto mette una seria ipoteca sulla vittoria finale. Le palle perse dei fermani sono davvero tante, per poter sperare in una rimonta. Il terzo quarto vede il rientro in campo degli ospiti con altro piglio ma il gap rimane alla penultima sirena sempre a in doppia cifra (55/44).

Il vantaggio degli 88ers tocca le 17 lunghezze e le triple di Centonza e Verdecchia riportano a meno 9 lo svantaggio, ma l’ennesima palla persa di un possesso che avrebbe potuto magari riaprire i giochi a 4 minuti dalla fine, condannano i fermani che cedono di schianto negli ultimi 2 minuti.

La panchina della Victoria nella gara in esame è stata inesistente, solo Pelacani è andato a referto, tutti gli altri non hanno messo a segno punti. Diventa proibitivo vincere le gare senza l’apporto di tutti i componenti. La terza sconfitta dovrà essere assorbita in fretta dai ragazzi di Pratesi che nel prossimo impegno avranno tra le mura amiche la neopromossa Matelica, dove ci sarà l’imperativo di vincere per togliersi dalla scomoda ultima posizione di classifica.