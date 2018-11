POLITICA - Il senatore della Lega responsabile del partito nelle Marche commenta con durezza l’uscita dei forzisti Cangini, Baldelli e Fiori che accusano il Governo di non dare risposte ai terremotati

“Nelle Marche c’è un detto che dice ‘a parlare non si fa fatica’. Lo tengano a mente i forzisti marchigiani quando sul terremoto distorcono la realtà dei fatti per guadagnarsi due righe in cronaca”. Paolo Arrigoni, senatore della Lega responsabile del partito nelle Marche commenta con durezza l’uscita dei forzisti Cangini, Baldelli e Fiori che accusano il Governo di non dare risposte ai terremotati.

“Forza Italia o non sa leggere o ha letto l’agenda dei governi PD a cui ha fatto spesso e volentieri da spalla – ammonisce Arrigoni -. Le Marche e il terremoto sono talmente al centro dell’attenzione del Governo che ha scelto come nuovo commissario straordinario per la ricostruzione un uomo del territorio e di provata competenza strategica ed operativa. E il commissario Piero Farabollini si sta già muovendo adeguatamente per districare i troppi nodi venuti al pettine di una gestione fallimentare della ricostruzione da parte del PD”.

Arrigoni è un fiume in piena che travolge con la forza dell’impegno profuso dalla Lega fin dalle prime ore ogni tentativo di strumentalizzazione del terremoto che non è un’opportunità mediatica, ma una profondissima ferita. “Dopo due anni di nulla e con i funghi nelle SAE i terremotati ne hanno piene le tasche di esternazioni, convegni e passerelle con donazione annessa come quelle dei forzisti e del loro massimo esponente europeo Tajani – aggiunge Arrigoni –. Vogliono fatti e con i fatti il Governo ha risposto attraverso le tante misure introdotte nel decreto 55, nel decreto Genova e ora in Legge di Bilancio. Non solo la proroga della struttura commissariale, dei contratti dei 700 tecnici e quella dello stato di emergenza per consentire alla Protezione Civile di ultimare lo sgombero delle macerie, ma fondamentali misure di natura fiscale e tese a velocizzare la ricostruzione privata, pubblica e delle chiese”.