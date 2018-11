FERMO - Il gruppo civico, dopo l'esperienza alle amministrative a Porto Sant'Elpidio in cui ha militato nella coalizione di centrodestra, assume respiro più ampio e vuole proporsi su scala provinciale: "Una politica per il rilancio dell'economia e che sostenga le famiglie"

Oggi a Fermo si è costituito il nuovo movimento territoriale Città e futuro per la provincia di Fermo. Nato dall’esperienza alle elezioni amministrative di Porto Sant’Elpidio, il gruppo si è impegnato a daro voce a quei tanti cittadini che non riescono ad identificarsi in nessuno dei partiti e movimenti nazionali sulla scena politica attuale.

Ora il salto verso una dimensione più ampia a livello provinciale. “Città e futuro – scrivono i promotori, in testa il coordinatore Lorenzo Pezzola – ha l’ambizione di riportare nella discussione politica alcuni temi che per troppo tempo sono rimasti indietro per incapacità ed incompetenza, consegnandoci una realtà sociale e soprattutto economica ai minimi storici. Tutte le rilevazioni statistiche indicano la nostra Provincia in grande sofferenza, con la peggiore organizzazione sanitaria delle Marche, la peggiore viabilità ( l’unica vallata senza una strada a scorrimento veloce che colleghi la montagna al mare in un territorio unico), con tratti di strada chiusi ai mezzi pesanti (vedi tratto

Amandola – Servigliano), con una costante contrazione del numero di piccole e medie imprese mai uscite da una crisi produttiva che si trascina dal 2008. E’ indubbio quindi che il primo e più grande obiettivo sia dibattere su come dare un nuovo ampio respiro all’economia locale, in un parola sola allo sviluppo economico del territorio”.

Uno sviluppo che secondo Città e futuro “non può essere davvero tale senza un’adeguata politica a sostegno delle famiglie e di tutte le varie realtà sociali che operano sui territori, tenendo sempre presenti i fondamenti cattolici che caratterizzano la nostra educazione. Un progetto politico libero ed indipendente, che ha la volontà e la forza di colloquiare con chiunque condivida i valori fondamentali di libertà, rispetto delle regole, amor di patria. La presentazione del progetto politico si terrà sabato 01 dicembre p.v. al ristorante Battistà a Porto Sant’Elpidio alle ore 12:00. Tutte le sensibilità politiche che hanno a cuore le sorti del nostro territorio, tutti i cittadini di buon senso e che credono nell’impegno politico e sociale, sono invitati a partecipare ed a contribuire idealmente. Aprire strade nuove, scoprire diverse realtà, altri mondi, semplicemente con occhi diversi”.