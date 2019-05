POLITICA - La comunicazione del senatore Paolo Arrigoni, responsabile Lega Marche, che ha illustrato i primi risultati degli emendamenti al provvedimento

“Sbloccare per ricostruire. È così che la Lega intende da sempre il suo impegno nei confronti dei territori terremotati. Lo ha ribadito anche in Commissione Senato dove la discussione sullo sblocca cantieri è sfociata nell’approvazione dei primi emendamenti che daranno ulteriore impulso alla rinascita post terremoto”.

Lo comunica il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Lega Marche, illustrando i primi risultati delle lunghe ore trascorse ad emendare lo sblocca cantieri che approderà a brevissimo in aula.

“Abbiamo approvato misure importantissime per la ricostruzione privata tra cui l’affidamento ai comuni che ne faranno richiesta degli interventi di ricostruzione classificati come B, C (ricostruzione lieve, ndr) ed E livello 4 ovvero gli interventi di demolizione e ricostruzione – conclude Arrigoni puntualizzando che non finisce qui – Un lavoro volto a dare sostegno, ma anche a smontare gli alibi. Non è stato trascurato nemmeno l’ambito fiscale con la proroga di 4 mesi della busta paga pesante (i primi rimborsi slittano da giugno ad ottobre 2019)”.