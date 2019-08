PORTO SAN GIORGIO - Si è tenuta nei giorni scorsi, in via Solferino 7, l’inaugurazione del nuovo punto vendita Wurth a cui è intervento il sindaco Nicola Loira. Hanno partecipato i referenti locali e nazionali del marchio

Il sindaco Loira all’inaugurazione del punto Wurth in via Solferino.

“Si è tenuta nei giorni scorsi, in via Solferino 7, l’inaugurazione del nuovo punto vendita Wurth a cui è intervento il sindaco Nicola Loira. Hanno partecipato i referenti locali e nazionali del marchio.

Secondo l’azienda internazionale specializzata nella vendita all’ingrosso di prodotti per la tecnologia di fissaggio ed assemblaggio si tratta del 161esimo punto nazionale. “Ciò vuol dire per il nostro gruppo essere a disposizione per il cliente sia in loco che on-line che attraverso i nostri commerciali di zona. Siamo quindi, pienamente convinti che il connubio tra il tessuto artigianale-industriale del territorio e il progetto dei punti vendita nelle Marche, così come ha portato dei buoni risultati nelle altre province marchigiane, possa anche nel Fermano ed in particolar modo a Porto San Giorgio portare un progetto concreto e di sviluppo”.