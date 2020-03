CORONAVIRUS - Il presidente del Consiglio regionale si rivolge a malati, anziani soli, famiglie in difficoltà ed agli imprenditori che stanno subendo danni pesantissimi, sottolineando nel mentre il lavoro eccezionale che stanno portando avanti gli operatori sanitari

Il rinnovato pensiero del presidente del Consiglio regionale è rivolto ai malati, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà economica, a coloro che non hanno una casa, ai tanti imprenditori che stanno subendo danni pesantissimi.

Un nuovo ringraziamento inoltre per il lavoro eccezionale che stanno portando avanti gli operatori sanitari e un messaggio di speranza per il futuro del Paese e delle Marche

Ecco, dunque, l’intervento di Antonio Mastrovincenzo sull’emergenza coronavirus.

“Inizia un’altra settimana all’insegna dell’emergenza sanitaria. Come istituzioni, a tutti i livelli, dovremo continuare a supportare il più possibile il lavoro eccezionale degli operatori sanitari, che non finiremo mai di ringraziare per quello che stanno facendo. Ai cittadini marchigiani rinnovo l’invito a rispettare le regole, che vuol dire innanzitutto rispettare se stessi e gli altri. In questo momento, il mio pensiero va ai malati, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà economica, a coloro che non hanno una casa, ai tanti imprenditori che stanno subendo danni pesantissimi. Sono convinto però che dopo questo periodo così difficile, il nostro Paese e le Marche, con la loro tenacia e forza di volontà sapranno rialzarsi e ripartire come hanno sempre fatto nei momenti più critici”.