Emergenza Coronavirus,

sospesa l’edizione 2020 di Tipicità

Prima il rinvio di un mese, oggi la decisione di sospendere la manifestazione simbolo del Made in Marche. “Considerato il protrarsi della situazione e gli ultimi pronunciamenti delle autorità preposte – spiega il Comune di Fermo e l’organizzazione in una nota ufficiale – Tipicità Festival 2020 è sospeso fino a quando non ci saranno le condizioni ideali per un evento di successo”. Organizzatori che in queste settimane stanno portando avanti, con l’ausilio del social, dei momenti di confronto online con le Pillole di Tipicità: “Continuiamo a lavorare insieme per il futuro buono – spiegano – La macchina organizzativa non si è mai fermata. Vi terremo aggiornati”.