Accusa un malore in acqua: pronto intervento del servizio salvataggio e della Croce Azzurra

8 Luglio 2020 - Ore 19:47

di Paolo Paoletti Quando la preparazione e il gioco di squadra fanno la differenza. Intervento, oggi pomeriggio, sulla spiaggia libera a nord di Porto San Giorgio tra gli chalet Jolly e Bounty, dei bagnini della Delta Coop Confcommercio Marche centrali. Un ragazzo infatti ha accusato un malore in acqua. Di fronte alla richiesta di aiuto della mamma è subito intervenuto il bagnino per riportare il giovane a riva. Anche alcuni bagnanti sono accorsi, uno di questi si è identificato come medico e altri come infermieri. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che ha preso in carico il giovane. Fortunatamente le sue condizioni sono subito migliorate e la sua salute non desta preoccupazioni. Ancora un esempio di pronto intervento dei bagnini sangiorgesi e di tutta la macchina del soccorso estivo.