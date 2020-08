SERIE C - Alla luce del rinnovato decreto dello scorso 7 agosto, la società gialloblù incontrerà il governatore marchigiano Ceriscioli per valutare, dati alla mano, la possibilità di contenere fino a mille spettatori all'interno del "Bruno Recchioni" alla ripartenza della stagione sportiva sul campo

FERMO – La Fermana rende noto dai propri canali web che nella giornata di ieri è stato ufficialmente richiesto un incontro con il governatore della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in merito alla riapertura degli stadi per lo svolgimento di eventi sportivi.

La richiesta fa seguito al Dpcm del 7 agosto 2020, che conferisce tali competenze alle Regioni. Per questo la Fermana ha espressamente chiesto un incontro urgente per parlare della riapertura degli stadi proprio alla luce dell’imminente inizio della stagione calcistica fissata, per quanto riguarda la Lega Pro, il prossimo 27 settembre.

“In vista dell’imminente inizio della stagione calcistica 2020/21, abbiamo chiesto la possibilità di un incontro con il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli per poter capire se, tenuto conto delle disposizioni del decreto del 07 agosto 2020 e in linea con l’andamento della diffusione del Covid 19 e della curva dei contagi registrati nelle Marche, è possibile riaprire gli stadi al pubblico fino a un massimale di mille persone a partita“, concludono dalla stanza dei bottoni gialloblù.

Articolo correlato: