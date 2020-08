IPPICA - Venerdì 21 il premio "Wine Eden Vini" per una tris a tinte tricolori, domenica 23 spazio invece al suggestivo al Premio Indal. Appuntamento dunque dalla prima serata del fine settimana entrante presso il suggestivo impianto di Montegiorgio con il trotto di qualità

MONTEGIORGIO – È in arrivo un altro weekend di corse al trotto in notturna: venerdì 21 e domenica 23.

Venerdì i fari saranno puntati sulla tris nazionale Premio Wine Eden Vini, un appuntamento molto interessante sul piano agonistico e di spettacolo, e attirerà l’attenzione degli appassionati del trotto sparsi in tutt’Italia. Domenica invece il centrale sarà il Premio Indal

Venerdì 21 agosto è di scena al “San Paolo” la Tris Nazionale intitolata a Wine Eden Vini: vi prenderanno parte 12 cavalli di 5 anni ed oltre sulla lunga distanza dei 2500 metri. Sarà una gara dura e avvincente che incollerà l’Italia sulla pista dell’ippodromo marchigiano.

«Una bella Tris Quarté e Quinté sulla distanza maratona dei 2500 metri. – sottolinea il giornalista Matteo Muccichini -. Zealand As è l’ingaggio di Legati/Gocciadoro per l’occasione e non si può non partire da lei. Tornado del Vento è uno specialista di schema e distanza e quindi va rispettato. Van Helsing Font è soggetto in grande ordine. Uragano del Pino e Unica Gso sono i più temibili allo start. Raissa Sere da non trascurare».

Dunque una tris da vedere e seguire in diretta e che sicuramente sarà molto emozionante. Bei cavalli e importanti fruste per uno spettacolo unico sotto le stelle di una notte d’estate, nell’incantevole scenografia dell’ippodromo delle Marche, illuminato a festa. Si potrà seguire l’evento dagli spalti, dal parterre o dal ristorante panoramico.

I PRONOSTICI DELLE OTTO CORSE

A CURA DI MATTEO MUCCICHINI

Prima Corsa – Aprono i puledri con molta incertezza. Caterpillar Jet sembra però avere le armi migliori per emergere. Cash Stecca ha tanta qualità nel sangue. Celine d’Alvio ha trottato in 2.05 e può migliorare ancora. Clara di No è ben guidata. Attenzione anche a Cleo Ors

Seconda Corsa – Bella prova per cavalli anziani a reclamare affidati ai gentleman. Vinicio resta sue due stecche, ma per posizione e qualità lo proviamo favorito nei confronti dell’ottimo Placido Mp che è in grosso ordine, e Ziameme Cla che sconta la posizione alta. Zeus Mark ha potenza e Twitter di Casei è in formissima.

Terza Corsa – Volata di categoria G sulla racchetta di lancio. Virtual Victory ha lo steccato vicino e prestazioni che possono indurre a sceglierlo. Saga dei Venti parte alto ma in questa categoria ha una bella chance. Ufo Gius Sm è uno che si difende sempre. Poi Univoca Ral e Unfaithful Model che hanno qualità.

Quarta Corsa – Doppio chilometro per quattro anni di super minima che vedono in Amelie Gso una favorita quasi no betting. Artiglio Lor ha fatto vedere qualcosa di buono e si può provare per le piazze. Azzurra Mark se non sbaglia ha da dire qualcosa. Arabesca Pv e Ares Ek grossissime sorprese.

Quinta Corsa – Velociraptor Fi è forse il più affidabile a livello di pronostico in una corsa sulla racchetta che ha diverse chiavi di lettura. Vida Francis contro questi ha un po’ di classe da spendere. Tanto Bella con lo steccato è una bella idea. Uozzi la qualità che serve. Sbirulino Grad è una sorpresa di posizione.

Settima Corsa – Altro favorito netto della serata con Burberry Laksmy che se ripete Cesena non può perderla. Difficile trovare avversari. Brown Sugar ha il numero e qualche prestazione. Boscoreale ha la guida. Beauty Mark e Boria Delle Selve le sorprese.

Ottava Corsa – Il convegno si chiude con una corsa interessante. Aretha Francis sta andando molto forte, e nonostante sia confinata al sette le affidiamo il ruolo di preferita. Anthony Top ha molta qualità e si è ben comportato a Taranto. Alguna Mas potrebbe provare il miglio volante in testa. Atlantic Pan ha corso bene a Cesena. Aleandro Lor può sfruttare lo steccato.