Comunali, Salvini a Fermo per presentare la lista, Tulli: “La vera politica non rinnega la sua identità svendendola per una poltrona”

Sarà Matteo Salvini a presentare i candidati della Lega per le comunali di Fermo, l’unica lista espressione del centro destra nel capoluogo di provincia. L’appuntamento è alle 17.30 a piazzale Azzolino dove, oltre al segretario federale della Lega, a tenere a battesimo la squadra del candidato sindaco Lorenzo Giacobbi ci saranno il Commissario Marche on. Riccardo Augusto Marchetti ed colleghi parlamentari marchigiani del Carroccio Paolini, Patassini, Pazzaglini e Latini.

“Abbiamo una squadra che esprime tutto il Valore Fermo: idee, passione, competenza e il coraggio di assumersi il rischio di essere il solo partito di riferimento dei fermani che si riconoscono nei valori della buona politica – dicono il candidato sindaco Giacobbi ed il responsabile cittadino della Lega Gianluca Tulli – La buona politica è quella che lavora a viso aperto con i cittadini e non rinnega la sua identità svendendola per una poltrona non come i civici che dicono di fare piazza pulita e invece fanno la vecchia politica di corridoio. La Lega Fermo ha un progetto politico ed amministrativo serio ed articolato in cui i cittadini stanno davvero al centro”.