COSTA - Si tratterebbe di un fenomeno naturale legato alla presenza di un'alga. Fenomeno già registrato anche negli anni scorsi sulla costa fermana, e marchigiana

Schiuma sulla battigia. E fioccano le segnalazioni. Tra questa mattina e oggi pomeriggio diversi sangiorgesi, e non solo, hanno segnalato la presenza di un’insolita schiuma sulla battigia. Insolita, ma nemmeno più di tanto. Come successo in passato, infatti, si tratterebbe di un’alga, come segnalato dalle autorità in materia ambientale, con una reazione tra acqua, sale e mare mosso. Insomma nulla di preoccupante. Certo è che è sempre sorprendente ritrovarsi della schiuma sulla spiaggia, soprattutto se questa cosparge la battigia lungo tutto il tratto sangiorgese di costa. Ma non è solo la costa fermana ad essere interessata dall’insolito fenomeno. Da un paio di giorni, infatti, la schiuma compare sistematicamente sulle spiagge delle Marche. Il fenomeno è comunque monitorato dalle autorità ambientali.