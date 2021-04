Schianto in via Trentino, due feriti ( Le Foto )

PORTO SANT'ELPIDIO - Sul posto i sanitari della Croce verde Porto Sant'Elpidio, l'automedica, la Polizia locale, vigili del fuoco e mezzo del soccorso stradale Eurosos

14 Aprile 2021 - Ore 21:32 ...

Paura oggi pomeriggio intorno alle 18,30 a Porto Sant’Elpidio per due auto entrate in collisione in via Trentino. A scontrarsi una Mercedes e un Land Rover.

I due conducenti sono stati soccorsi dai sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio e dai sanitari dell’automedica. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polizia locale di Porto Sant’Elpidio che si è occupata dei rilievi del sinistro, un equipaggio dei vigili del fuoco di Fermo per la messa in sicurezza delle vetture, e il soccorso stradale EuroSos per la rimozione dei veicoli incidentati. A seguito del sinistro, la Mercedes è finita contro la recinzione di un’abitazione. I due automobilisti sono comunque stati soccorsi e medicati dai sanitari del 118. Per loro fortunatamente, a quanto pare, nulla di grave.