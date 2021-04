La Cina al centro di due webinair promossi da Confindustria

Gli appuntamenti dal titolo "Gestire il business in Cina", della durata di circa un'ora, si terranno dalle ore 17.00 di lunedì 19 aprile 2021 e lunedì 26 aprile 2021 e verranno introdotti dai saluti del Presidente di Piccola Industria Confindustria Marche, Gianni Tardini.

Il primo incontro sarà dedicato alle migliori strategie per avviare partnership commerciali in Cina da parte di aziende italiane, in chiave non solo di tutela del marchio ma anche di stipula di contratti (adesione su https://bit.ly/cina-p1) mentre invece il secondo sarà dedicato alle imprese che hanno già, o sono pronte per avviare, una unità in Cina e pertanto vogliono approfondire il tema della governance delle società cinesi di capitale italiano, con interessanti indicazioni sui principali aspetti civilistici e normativi che devono esser presi in considerazione dai manager e dagli imprenditori italiani (adesione su https://bit.ly/cina-p2).

Il primo incontro sarà dedicato alle migliori strategie per avviare partnership commerciali in Cina da parte di aziende italiane, in chiave non solo di tutela del marchio ma anche di stipula di contratti (adesione su https://bit.ly/cina-p1) mentre invece il secondo sarà dedicato alle imprese che hanno già, o sono pronte per avviare, una unità in Cina e pertanto vogliono approfondire il tema della governance delle società cinesi di capitale italiano, con interessanti indicazioni sui principali aspetti civilistici e normativi che devono esser presi in considerazione dai manager e dagli imprenditori italiani (adesione su https://bit.ly/cina-p2).

Il partner tecnico individuato è Horizons che ha già avuto alcune collaborazioni sul territorio e diverse altre in ambito nazionale con il nostro sistema confederale. Il Dr. Pier Domenico Peirone, Executive Director di Pathways (Shanghai) Business Co Ltd, società del gruppo che si occupa di impostare e sviluppare i progetti, e l’avv. Lucia Myriam Netti, regional Partner per i Paesi EMEA, Russia, Belarus della sede italiana di Horizons Corporate Advisory Co Ltd, approfondiranno le tematiche dei due webinar.