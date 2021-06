GustaPorto al debutto nel weekend, stamane la presentazione delle due giorni rivierasca

CIVITANOVA MARCHE - Il 12 e 13 giugno arriva il Grand Tour delle Marche, un ricco programma con ospite, tra gli altri, anche Gioacchino Bonsignore del Tg5. Presenti all'incontro il sindaco Ciarapica, il comandante della Capitaneria di Porto, Ritucci, e l’assessore al welfare ed alle politiche sociali, Capponi

10 Giugno 2021 - Ore 16:10 ...

Nella città rivierasca marchigiana al via la stagione, con cibo da passeggio, atmosfere portuali ed arte urbana.

Con un’affollata presentazione nella terrazza del Vela Verde, affacciata sull’area portuale di Civitanova Marche, ha preso avvio la quarta edizione di GustaPorto.

Sabato 12 lo spettacolo inizia alle 9.30 dal Mercato Ittico Comunale dove Gioacchino Bonsignore (foto), caporedattore del TG 5, condurrà “Gusto Adriatico”, tra cassette di pesce fresco appena sbarcato ed i consigli degli chef che daranno suggerimenti per realizzare le migliori ricette di stagione. Si prosegue alle 11:00, sempre al Mercato Ittico, con l’Agorà “Next Generation in Porto”, con le presenze annunciate del Sottosegretario alla Pesca e del Presidente della Regione, insieme agli Atenei ed al mondo economico. Ambedue le iniziative sono fruibili “live” su Facebook.

Nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13, il porto di Civitanova si animerà con il cibo di mare in versione “da passeggio”, le passeggiate esperienziali tra i suggestivi “moletti” gestiti dalle associazioni locali e gli show artistici e musicali (su prenotazione) ambientati dentro ai suggestivi cantieri navali.

Domenica mattina, 13 giugno, apre la mostra Civitanova ed il suo mare e s’inaugura ufficialmente il Museo di arte urbana Vedo a Colori. L’iniziativa prosegue poi fino al 20 giugno. In città sono ben 33 le strutture aderenti a GustaPorto, con il circuito di menù a tema nei ristoranti e negli chalet aderenti, insieme a speciali proposte di soggiorno formulate da albergatori e strutture ricettive alternative della città con la formula “GustaPorto Week”.

“È la manifestazione che lancia la stagione estiva!” Ha affermato Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche, che ha aggiunto: “GustaPorto è nata in origine per valorizzare il mondo ittico, ma negli anni è progressivamente evoluta ed oggi esplora anche le opportunità legate a turismo, nautica, cantieristica ed a tutte le attività connesse all’economia del mare. GustaPorto è fondamentale per la città, anche perché riesce a coinvolgere attivamente tantissime realtà culturali ed economiche di Civitanova Marche e perché si rivolge ad un pubblico vasto”.

Presenti all’incontro anche Ylenia Ritucci, comandante della Capitaneria di Porto, e l’assessore al welfare ed alle politiche sociali, Barbara Capponi. “GustaPorto – ha sottolineato inoltre Angelo Serri, direttore di Tipicità – è promossa dal Comune di Civitanova Marche in collaborazione con le associazioni cittadine ed è la seconda tappa del Grand Tour delle Marche, per cui la promozione della città continuerà per tutto l’anno. Il programma sarà seguito anche da un gruppo di prestigiosi giornalisti di testate turistiche nazionali, tra le quali Touring, l’Agenzia di Viaggi, Italia Turismo News”. Info: www.gustaporto.it

Il programma della due giorni

Sabato 12 giugno. ore 9.30 Gusto Adriatico. I pesci più buoni, le ricette più saporite! Scegliere il pesce migliore, le specie più saporite, per preparare le ricette più gustose. Con Gioacchino Bonsignore, TG 5 – Rubrica “Gusto”, ore 11.00 Next generation in Porto! Agorà di condivisione strategica. Ore 17.00-21.00 Port Food, ricette marinare e vini di territorio da gustare passeggiando. Area Moletti (gestito dall’associazione “Marchigianamente”), OstriChe piatto! a cura della chef Barbara Settembri, Hot Dog Fronte Mare a cura dello chef German Scalmazzi.

Le 3 Crocchette di mare’ / Cereali di mare a cura di Sandwich Time, La sflogliata co li furbi e la nsalata/ La sfogliata co l’alici marinate e na botta de ricotta a cura di Bac Cresceria, Pinsa romana con i furbi a cura di Vela Verde. Selezione vini Fontezoppa e Silvestroni a cura di Marchigianamente. Ore 19.15 Music’A’Mmare: Talk show con musica dal vivo al Cantiere Navale. Scalaggio Anconetani (organizzazione privata), conducono: Lavinia Bianchi, co-founder Musicarello e Francesco Puggioni, giornalista. Arte e Mare, con Stefano Papetti (Storico dell’Arte, docente Unicam), Fidia Falaschetti (Artista, in collegamento da Los Angeles), Francesco di Rosa (Musicista, primo oboe dell’Accademia Nazionale di santa Cecilia) live music con Eleonora Fazzini e Marco Martellini

Domenica 13 giugno. La cucina Adriatica con Simone Scipioni (Chef, Vincitore di Masterchef 7), Paolo Mazzieri (Chef, Ristorante Mangia), Errico Recanati (Chef Stella Michelin, ristorante Andreina), Maurizio Tentella (Food Selector, Tnt Space Delicious), Live Music con Universound. Ore 11.00 Vedo a Colori, Museo di Arte Urbana, ore 18.00, passeggiata immersiva nei Moletti

Azzurro! Ostrica! Furbi! Suggestioni che risuonano tra un Moletto e l’altro, tra mare e terra, tra biodiversità e gusto, tra riti e novità. Con la musica itinerante della Mabo Band. Ore 10.00, Civitanova ed il suo mare, apertura percorso espositivo presso Hotel Dimorae.

Da sabato 12 a domenica 20 giugno. Circuito Menù, specialità marinare, tra tradizione e innovazione, nei ristoranti e negli chalet aderenti. Circuito “GustaPorto Week”, speciali proposte di soggiorno ed accoglienza nelle strutture aderenti.

Online giugno – dicembre 2021. Virtual tour, Scopri Civitanova Marche come non l’hai mai vista (www.gustaporto.it), Grand Tour delle Marche, Civitanova Marche sede di tappa (www.tipicitaexperience.it)