La finanza si impara a scuola, Banca Macerata rilascia attestati a studenti e studentesse

L'INIZIATIVA dell'istituto a forte vocazione locale è dettata dal suo impegno sociale nella crescita e valorizzazione delle generazioni. Il docente Nicola Longo: «Durante gli incontri con gli studenti si accorciano le distanze tra teoria e pratica, ma più di tutto si punta ad un confronto che permetta di interiorizzare una cultura del “noi”, del “bene comune”»

11 Giugno 2021 - Ore 12:06

In continua e rapida crescita il Progetto di “Educazione Finanziaria e all’economia civica” che Banca Macerata sta promuovendo nelle scuole marchigiane. Un investimento orientato dalla mission dell’istituto bancario a forte vocazione locale e dal suo impegno sociale nella crescita e valorizzazione delle generazioni più giovani, categoria che può essere considerata tra le più vulnerabili della nostra società contemporanea, ma anche quella con maggiori potenzialità di crescita e necessità di supporto e guida.

Il Progetto, avviato nel 2018 in collaborazione con FeDuF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria, ha visto la crescente partecipazione di numerosi istituti scolastici prevalentemente nelle province di Macerata e Fermo. In particolare, nell’anno scolastico che si è appena concluso, la Banca ha collaborato con l’I.T.E. Gentili di Macerata, l’I.I.S. Filelfo di Tolentino, l’I.S.S. Urbani di Montegiorgio e di Porto Sant’Elpidio, ma l’obiettivo per i prossimi anni è quello di coinvolgere anche gli Istituti delle province di Ancona e Ascoli Piceno.

Nonostante la crisi sanitaria da Covid-19 abbia impedito il normale svolgimento delle lezioni in presenza, che si sono dunque svolte con la modalità a distanza, nell’anno scolastico 2020-2021 il progetto ha avuto un’ulteriore crescita, registrando la partecipazione attiva di 242 studenti e studentesse di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

In qualità di esperto in materia e docente del Progetto di Educazione Finanziaria, Nicola Longo, 32 anni, Consulente Finanziario di Banca Macerata, racconta di un’esperienza dinamica e stimolante. «Durante gli incontri con gli studenti si accorciano le distanze tra teoria e pratica, ma più di tutto si punta ad un confronto che permetta di interiorizzare una cultura del “noi”, del “bene comune”. Dai tracciati teorici dell’economia politica e della matematica finanziaria e dalla conoscenza degli strumenti e degli intermediari del mercato finanziario, si passa ad un’analisi critica del sistema economico e si ricercano i valori umani fondamentali per la società. È così che si creano – continua Longo – opportunità di riflessione personale e si favorisce la creazione di quelle competenze trasversali, sempre più richieste dal mondo del lavoro. In questa maniera si consente a ciascuno di valorizzare le proprie ambizioni, i propri percorsi formativi e le proprie conoscenze, incrementando la capacità di ogni ragazzo di affrontare le sfide e acquisire maggiore consapevolezza e responsabilità verso sé stessi e nei confronti della società».



Negli ultimi giorni di scuola, Banca Macerata è stata accolta in alcuni degli istituti scolastici che hanno partecipato al progetto per vivere insieme il momento delle premiazioni finali. Il Vice Direttore Generale Vicario, Rodolfo Zucchini, ha consegnato gli attestati di partecipazione a tutti gli studenti, e alcuni di loro hanno anche ricevuto un ulteriore riconoscimento per essersi distinti in modo particolare durante il test finale.

«Il progetto di Educazione Finanziaria nelle scuole – afferma il Vice Direttore Generale Vicario Rodolfo Zucchini – dimostra ancora una volta la vicinanza di Banca Macerata al territorio e la propria attenzione alle tematiche sociali, etiche e di formazione professionale. Il crescente sviluppo di questa iniziativa – conclude Zucchini – che si inserisce nel filone di progetti a sostegno dei giovani che l’istituto di credito supporta e promuove da diversi anni, ci rende estremamente orgogliosi e ci sprona a continuare in questa direzione anche nel prossimo futuro».