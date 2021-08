Cavalcata dell’Assunta, i nomi dei fantini abbinati ai cavalli delle contrade

FERMO - La lunga attesa è finita: quest'oggi al via la 40esima edizione del palio fermano. Appuntamento lungo il tradizionale percorso di gara articolato da Largo Ostilio Ricci fino a giungere sino a viale Vittorio Veneto, transitando per Via Trevisani e XX Settembre

15 Agosto 2021 - Ore 02:14 ...

Palio 2021, ci siamo.

Il grande giorno della sfida è arrivato: da metà pomeriggio in città le dieci contrade si daranno battaglia in un percorso di circa 850 metri articolato da Largo Ostilio Ricci fino a giungere sino a viale Vittorio Veneto, transitando per Via Trevisani e XX Settembre.

Ecco quindi di seguito le zone della città ed il relativo abbinamento con cavallo e fantino. Campiglione, Abracadabra e Federico Sanna; Campolege, Tempesta da Clodia, Sara Spampatti. Capodarco, Ametista da Clodia, Alessio Giannetti. Castello, Una Dea, Simone Fenu; Fiorenza, Uber Alles, Salvatore Blanco detto León.

Molini Girola, Viky Fortuna, Alessio Migheli detto Girolamo; Pila, Ubert Spy, Andrea Chessa detto Nappa II. San Bartolomeo, Vanadio da Clodia con Carlo Sanna detto Brigante; San Martino, Zamura, Alberto Ricceri detto Salasso e Torre di Palme, Silbomba, Simone Mereu.

Articoli correlati: