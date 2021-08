Da Porto Sant’Elpidio ai mondiali di danza: straordinario terzo posto per Sara Romagnoli e Manuele Marinozzi

PORTO SANT'ELPIDIO - Un altro prestigioso riconoscimento per la collaudata coppia elpidiense che arriva a suggellare una brillante stagione iniziata con la conquista a Rimini del titolo di campioni italiani. Sara e Manuele si sono confrontati con ben 123 coppie tutte di altissimo livello provenienti da tutto il mondo

31 Agosto 2021 - Ore 12:33 ...

Porto Sant’Elpidio continua a far parlare di sé con strepitosi risultati a livello mondiale, tocca nuovamente ai ballerini Sara Romagnoli e Manuel Marinozzi portare la bandiera cittadina conquistando un favoloso terzo posto (prima coppia italiana) ai Campionati del mondo Senior WDSF 2021 che si sono tenuti a Rotterdam il 29 agosto scorso.

Un altro prestigioso riconoscimento per la collaudata coppia elpidiense che arriva a suggellare una brillante stagione iniziata con la conquista a Rimini del titolo di campioni italiani. Sara e Manuele si sono confrontati con ben 123 coppie tutte di altissimo livello provenienti da tutto il mondo e turno dopo turno hanno dato il via ad un’escalation che li ha condotti sul podio.

Nelle parole di Manuele Marinozzi tutto l’orgoglio per il risultato raggiunto e l’importante lavoro della coppia: «Già dalle prime ore del mattino ci siamo preparati a questo mondiale alla perfezione curando anche il look nei minimi dettagli: la preparazione alla competizione per noi è un rito che può durare anche 2 ore e mezza. Obiettivo di entrambi era dare il massimo di noi in ogni ballo (ne abbiamo fatti ben 35) senza risparmio di energie, fino alla fine sempre al 100% , non puoi permetterti nessun errore Più superavamo i turni e più la stanchezza si faceva sentire, ma una volta messi i piedi su quel parquet sembravamo essere avvolti da una nuvola e tutto svaniva, c’eravamo solo noi e la musica. Emozioni indescrivibili, tanta tanta energia positiva».

Le Danze Standard sono considerate l’università della danza per la loro difficoltà di esecuzione, tecnica e precisione. Gli atleti, guidati dalla coach Gabriela Ricci del Dance World Center di Ripatransone, si sono allenati dalle 8 alle 10 ore settimanali suddivise in 4 giorni. Al titolo del mondo Wdc conquistato nel 2019 e per il quale sono ancora campioni in carica hanno aggiunto questo Bronzo del Mondiale Wdsf, un secondo posto al Blackpool dance Festival, la gara più prestigiosa delle danze Standard, diversi altri successi internazionali ed il titolo di Campioni Italiani Fids 2021 che li ha fatti entrare di diritto nel Club Azzurro.

Ai campioni va ancora una volta il riconoscimento da parte del Sindaco Nazareno Franchellucci: « Vorrei esprimere le mie più vive congratulazioni a questi atleti che grazie ai prestigiosi risultati conseguiti hanno promosso il nome e l’ immagine della città di Porto Sant’Elpidio nel mondo».

Al Sindaco si unisce l’ Assessore allo Sport e Turismo Emanuela Ferracuti : «Bisogna ammettere che si tratta davvero di un anno straordinario per lo sport, a livello nazionale, per la regione Marche e anche per la nostra città. Ai successi già ottenuti mancava solo la ribalta mondiale ed eccola giungere da parte di campioni che da tempo hanno dimostrato il proprio valore a livello internazionale. A questi giovani faccio i miei più sinceri complimenti e rivolgo un grazie speciale per aver dato lustro a Porto Sant’Elpidio ma anche per la sensibilità ed il costante impegno che dimostrano ogni giorno nella diffusione della pratica sportiva».