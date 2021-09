“Cantieri della civiltà, Rocca Tiepolo e teatro visitati da centinaia di turisti”

PORTO SAN GIORGIO - E' quanto affermato dall'assessore alla cultura, Elisabetta Baldassarri, che al momento dei consuntivi relativi alla bella stagione 2021 scruta numeri positivi. "Dati che confermano la bontà e la lungimiranza della scelta dell’amministrazione nel dotare la città di un museo unico nel suo genere"

“E’ stata una stagione positiva anche per l’affluenza nei luoghi storici della città”.

Lo afferma l’assessore alla cultura, Elisabetta Baldassarri, mettendo in luce e rilievo le visite al museo dei Cantieri della Civiltà Marinara in corso Castel San Giorgio, “fulcro del lavoro che l’assessorato sta portando avanti per la valorizzazione e la diffusione della cultura marinara – ha proseguito il membro di giunta -. Il Ministero dei Beni culturali, attraverso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, ha attuato una convenzione con il nostro Comune, a testimonianza della visione e valenza mirata a promuovere in modo innovativo la nostra tradizione. Le decine di eventi ospitati da giugno ad oggi a Rocca Tiepolo hanno dato a centinaia di turisti la possibilità di visitare la struttura, riqualificata da interventi di pulizia e arricchita da plance informative”.

Oltre ai riusciti Mercoledì del turista e alla novità rappresentata dai Viaggi-itinerario della tradizione marinara sono stati quasi 500 coloro che hanno visitato gli spazi della cultura cittadina, incluso il teatro comunale.

“Ai Cantieri, l’orario a regime è partito dalla terza domenica di luglio fino al 31 agosto con aperture dal mercoledì alla domenica dalle ore 19 alle 23 – le ulteriori descrizioni della Baldassarri -. E’ stato fatto un lavoro di promozione e comunicazione attraverso la società di gestione che ha dato risultati molto positivi, potenziati anche dall’inserimento di nuove strutture tecnologiche e nuovi contenuti che hanno catturato la curiosità e l’attenzione dei visitatori. Essi sono per una metà cittadini del territorio (i cosiddetti turisti di prossimità) e per l’altra provenienti da altre regioni, in particolare da Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Lazio. Questi dati confermano la bontà e la lungimiranza della scelta dell’amministrazione nel dotare la nostra città di un museo unico nel suo genere: la nostra realtà contribuisce in modo fattivo all’arricchimento del patrimonio culturale marchigiano”.