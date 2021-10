Le bellezze di Fermo sotto gli occhi del giornalista inglese Allsop

OSPITE - Nell'ultimo fine settimana la visita in città del reporter freelance d'oltre manica, ad ammirare i principali siti cittadini culturali, ora prossimi a diventare protagonisti all'interno delle cronache britanniche

18 Ottobre 2021 - Ore 14:30 ...

Fermo sempre più al centro del turismo internazionale.

A promuoverne la bellezza sarà, nei prossimi giorni su riviste e giornali inglesi Chris Allsop, giornalista free lance, che ieri mattina ha fatto visita alla città, ha potuto ammirare, accompagnato dalle operatrici dei Musei cittadini, la Sala del Mappamondo, il Palazzo dei Priori, le Cisterne Romane, il Teatro dell’Aquila e nel pomeriggio Torre di Palme.

Il giornalista è stato accolto e salutato dal sindaco Paolo Calcinaro, che lo ha ringraziato per aver scelto Fermo in questa visita che lo vedrà vedere un po’ tutte le Marche. Sindaco che ha sottolineato come anche questo incontro sia avvenuto in una mattinata ieri piena di visitatori, comitive e turisti girare e vedere la città.

Bellezze che rimarranno impresse nelle foto e nel taccuino di appunti che Allsop, attento e puntuale, ha voluto scattare e annotare per immortalare una città di cui gli hanno sempre parlato, ma che oggi ha potuto conoscere personalmente da vicino.