Storie di alternanza: le Marche a Verona sul gradino più alto del podio

a dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona la cerimonia marchigiana

26 Novembre 2021

Oggi 25 novembre 2021 al Jon&Orienta di Verona, fiera italiana dedicata all’Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro, si è svolta la cerimonia di premiazione di “Storie di alternanza” un’iniziativa del sistema delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.

Tra i video in gara si è qualificato primo a livello nazionale il lavoro presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti di Ancona dal titolo “Non è mai troppo tardi”. Si tratta della storia di uno studente che a rischio di dispersione scolastica ritrova motivazione per la preparazione professionale e interesse all’esperienza scolastica attraverso il percorso formativo presso un’azienda dove ha realizzato apprendistato. Il video è risultato il migliore della la sezione alternanza rafforzata e/o apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali (IP) che erogano percorsi IeFP (sistema di istruzione e formazione professionale) ed è visibile qui.

Una menzione speciale è stata riconosciuta ad un’altra scuola marchigiana, Istituto di Istruzione Superiore Volterra-Elia di Ancona con l’audiovisivo dal titolo“Una esperienza oltre l’impresa” che racconta dei momenti formativi vissuti dagli studenti marchigiani presso un’azienda nell’ambito della Meccatronica (link al video https://www.youtube.com/watch?v=bSHKWkeT1hI&ab_channel=VolterraElia).

A premiare le scuole vincitrici a Verona per la Camera di Commercio delle Marche c’era il componente di Giunta Andrea Santori che nell’esecutivo camerale ha la delega alla formazione, e che ha ricordato: Negli ultimi anni, è stato significativo l’apporto del sistema camerale ai processi di formazione e di orientamento alle nuove professioni e imprese. Il riferimento del Presidente del Consiglio nei primi giorni del suo insediamento alla necessità del potenziamento del rapporto con gli Istituti Tecnici Superiori ha corroborato e rilanciato la nostra azione; stiamo lavorando per un più intenso orientamento dei corsi curriculari verso i concreti bisogni dei sistemi imprenditoriali territoriali per assecondare il matching tra domanda ed offerta di lavoro. L’orientamento è un tema che non può riguardare dunque solo gli studenti ma anche le stesse strutture scolastiche e il mondo imprenditoriale.

29 le scuole marchigiane partecipanti al concorso che avrà un suo momento di premiazione livello regionale il prossimo 20 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale.