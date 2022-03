A Luca Curti la volata vincente di Alba Adriatica al “Memorial Lello Pasqualini”

CICLISMO - Successo del portacolori griffato Hair Gallery Cycling Team che, come due settimane fa, sempre in Abruzzo e precisamente alla Bonifica del Salinello, si è imposto allo sprint alla maniera forte, battendo Emanuele Scipione e Dimitri Nikandrov

MONTEGIORGIO – È stata archiviata in maniera esaltante la spedizione in Abruzzo, ad Alba Adriatica, per l’Hair Gallery Cycling Team ai nastri di partenza del Memorial Lello Pasqualini.

Ancora una volta Luca Curti (in foto al traguardo), come accaduto due settimane fa sempre in Abruzzo alla Bonifica del Salinello, si è imposto allo sprint alla maniera forte battendo Emanuele Scipione e Dimitri Nikandrov nella gara riservata ai giovani. La performance ai massimi livelli di Luca Curti è stata frutto di un ottimo comportamento di squadra con il campione italiano Ettore Carlini, Denian Luku, Moreno Calcinari, Stefano Ficcadenti e il rientrante Ivan Martinelli che ha messo in bella mostra la sua maglia di campione del mondo conquistata nell’ottobre 2021 a Sarajevo.

Tra i meno giovani hanno preso parte con buoni piazzamenti anche Marino Di Domenico, Alessandro Bisconti, Imerio Concetti, Francesco Iacoponi e Piero Amabili nel giorno del suo compleanno. L’Hair Gallery Cycling Team si conferma sempre protagonista in ogni manifestazione anche nella gara del giorno prima a Sforzacosta, nel Maceratese: quattro atleti nei primi dieci con il quarto posto di Samoca Vagnarelli, il sesto di Gianmario Ortenzi, l’ottavo di Luca Curti e il nono di Denian Luku al Trofeo San Giuseppe-Memorial Bruno Sperandio. Una nota di merito anche per Jack Perugini unico esponente della formazione di Piane di Montegiorgio a essere ai nastri di partenza della Granfondo del Po in cui ha portato a termine la propria fatica in un gruppetto non lontano dai primi.