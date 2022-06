Euro League, Synergie Fermana tra le grandi del continente

SITTING VOLLEY - Nel weekend i gialloblù in Polonia all'importante competizione per clubs quale unica rappresentante del movimento italiano. Davanti ai portacolori territoriali i padroni di casa del Paravolley Silesia, i serbi dell’Oki Banja Luka, i francesi dell’Asul Lyon Volley, gli sloveni del Robust Sempeter e i bielorussi dello Skiso Sinovi Bosne Lukavac

9 Giugno 2022 - Ore 12:07 ...

FERMO – Si svolgerà dal 10 al 12 giugno a Myslowice in Polonia, la prima edizione della Euro League di Sitting Volley Maschile, una tra le più importanti kermesse europee per clubs organizzate dalla Para Volley Europe.

A contendersi il titolo sei formazioni tra cui la Synergie Fermana, unica squadra italiana, che si troverà sul suo cammino i padroni di casa del Paravolley Silesia, i serbi dell’Oki Banja Luka, i francesi dell’Asul Lyon Volley, gli sloveni del Robust Sempeter e i bielorussi dello Skiso Sinovi Bosne Lukavac.

«Per la Synergie Fermana è l’esordio assoluto in una competizione internazionale e l’adrenalina è alle stelle, sapendo che avremo l’occasione di affrontare cinque tra le più forti formazioni a livello europeo – commenta il coach Lorenzo Giacobbi –. Sarà oltretutto emozionante ascoltare l’Inno di Mameli prima di scendere in campo, con la consapevolezza di essere lì a rappresentare Fermo, le Marche, ma anche tutto il movimento del sitting volley italiano».

«Giocare un torneo internazionale è sempre emozionante, si rivivono le sensazioni positive che hanno segnato tutte le gare giocate fino ad oggi con la Nazionale Italiana – prosegue Federico Ripani che sarà il capitano dei gialloblù –. Per noi l’EuroLeague sarà sicuramente un bel banco di prova. Questa squadra ha voglia di riscatto dopo che non è riuscita a centrare l’obiettivo scudetto».

CALENDARIO DELLE GARE

Venerdì 10 giugno

ore 15.00: Synergie Fermanva vs Lukavac (BiH)

ore 17.15: Synergie Fermanva vs Banja Luka (SRB)

Sabato 11 giugno

ore 09.15: Silesia (POL) vs Synergie Fermana

ore 13.15: Synergie Fermanva vs Lyon (FRA)

ore 19.00: Robust (SLO) vs Synergie Fermana

Domenica 12 giugno

dalle ore 09.00 fasi finali