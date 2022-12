Sisto V protagonista in Duomo con una “Intervista Impossibile”

FERMO - Volge al termine l'anno sistino che festeggia i 500 anni dalla nascita di Felice Peretti. Ecco lo spettacolo proposto dall'Arcidiocesi sabato 10 dicembre in Cattedrale

5 Dicembre 2022 - Ore 14:20 ...

L’anno sistino volge alla conclusione e come ultimo evento per festeggiare i 500 anni dalla nascita di Felice Peretti, Papa Sisto V, l’Arcidiocesi di Fermo propone uno spettacolo dal titolo “L’intervista Impossibile: Sisto V” in programma sabato 10 dicembre alle ore 18 in Cattedrale.

Scritto ed interpretato da Adolfo Leoni, in collaborazione con la Corale della Cavalcata dell’Assunta di Fermo guidata dal maestro Maria Pauri, “L’Intervista Impossibile” sarà un interessante dialogo fra il presentatore ed il Papa Sisto V (a cui darà voce l’attore Paolo Rossi). Il tutto accompagnato da brani di musica del ‘500 eseguiti dal vivo da una corale composta da più di trenta elementi.

L’evento, realizzato grazie alla Regione Marche, in collaborazione con gli uffici diocesani Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici, Tempo Libero Sport e Turismo, e Comunicazioni Sociali, è inserito nel calendario degli eventi del “Teatro sul Sagrato” e sarà ad ingresso libero.

Una “Intervista Impossibile” per riscoprire ed apprezzare un importante Papa che è stato anche vescovo di Fermo.