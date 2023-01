Attività di orientamento e formazione professionale: Fermo ottiene l’accreditamento dalla Regione

IL SINDACO Calcinaro: «Un riconoscimento che apre una prospettiva molto interessante di intervento per il Comune di Fermo quale promotore dello sviluppo economico del territorio in grado di impattare su aspetti di strategica importanza come l'accesso al lavoro e la qualificazione delle competenze dei cittadini»

2 Gennaio 2023 - Ore 13:14 ...

La Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, ha accreditato il Comune di Fermo all’esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale (ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e ss.ii).

L’accreditamento è giunto a seguito della presentazione di un progetto, predisposto dall’Ufficio Progetti Speciali e Politiche Comunitarie del Comune di Fermo, riguardante la documentazione attestante il possesso da parte dell’Ente comunale di Fermo dei requisiti formali, giuridici, di risorsa e di processo per la richiesta dell’accreditamento formativo, che è stato valutato positivamente da parte dell’organismo regionale competente e che ora consentirà al Comune di poter progettare e gestire autonomamente interventi formativi professionalizzanti aventi come beneficiari cittadini del territorio in cerca di nuova occupazione, giovani o persone in condizioni di fragilità e Personale dipendente di enti e imprese che necessitano di percorsi ulteriormente qualificanti.

«Questo riconoscimento apre una prospettiva molto interessante di intervento per il Comune di Fermo quale promotore dello sviluppo economico del territorio in grado di impattare su aspetti di strategica importanza come l’accesso al lavoro e la qualificazione delle competenze dei cittadini» – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro.

Un accreditamento che è importante anche in funzione dei lavori di ristrutturazione dell’ex Mercato coperto (ITI urbani 2014-2020), all’interno del quale è prevista anche la realizzazione di un polo formativo, delle politiche giovanili e del lavoro e dove sarà appositamente allestita un’aula formativa ed in relazione all’opportunità di gestire direttamente, nell’ambito della dotazione di risorse del FSE (Fondo Sociale Europeo) 2021-2027 destinate all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbane, i fondi per la programmazione e la realizzazione degli interventi formativi più adeguati e coerenti con le esigenze e le vocazioni espresse dal territorio.

Pur non avendo competenze dirette in materia di lavoro e di formazione professionale, «il Comune di Fermo con questo accreditamento vede riconosciuta la bontà del dossier presentato – ha detto Annalisa Cerretani, Assessore alle Politiche del Lavoro – ed i requisiti dell’Ente Comunale nel poter gestire e approntare progettualità in materia di formazione professionale che ha una grande rilevanza quale anticamera all’ingresso nel mercato del lavoro. E’ motivo di orgoglio il fatto che il Comune di Fermo è fra i soli 5 Comuni delle Marche, insieme a Macerata ed altri tre centri del pesarese, ad ottenere questo accreditamento. Del resto questo Assessorato si è sempre posto come mediatore nell’interlocuzione fra attori preposti in materia mettendo a disposizione le proprie capacità e per questo ringrazio il lavoro costante e certosino del Dirigente Giovanni Della Casa e del funzionario Fabio Ragonese».