Sposi in festa: torna l’appuntamento glamour per il tuo matrimonio

PROMO - L’appuntamento è per giovedì 2 febbraio alle 19 al ristorante La Cipolla d’oro a Porto Potenza Picena. L'ingresso è gratuito ma su prenotazione. Una dinner experience gourmet e serata spettacolo dedicata agli sposi con ospiti e il duo Lando e Dino. Alle 22 la diretta streaming con il defilè di Le spose di Francesca e Luca Paolorossi. L'organizzatore Luca Ciarpella: «Creeremo l’atmosfera giusta per farli sentire a loro agio e farli dialogare con i migliori professionisti del wedding presenti sul nostro territorio»

Il dettaglio fa la differenza, anche nel giorno del “sì”. Per organizzare un matrimonio da favola torna l’evento “Sposi in festa” ideato dalla LC Eventi di Luca Ciarpella e dedicato esclusivamente a chi sta per sposarsi. L’appuntamento è per giovedì 2 febbraio alle 19 al ristorante La Cipolla d’oro a Porto Potenza Picena. Una dinner experience gourmet all’insegna del glamour incentrata su wedding, cerimonia e arredamento.

L’evento è presentato da Daniela Gurini e Luca Ciarpella e vede la partecipazione di numerosi professionisti del settore wedding e ospiti, tra cui i comici Lando e Dino. L’ingresso è completamente gratuito, grazie al prezioso contributo di due rinomate realtà di successo di Porto Potenza Picena: il ristorante La Cipolla d’Oro e l’azienda Se.Pa. Arredamenti, ma è necessaria la prenotazione dati i posti limitati.

«“Sposi in festa” è una serata spettacolo dove gli sposi sono gli assoluti protagonisti – afferma l’organizzatore –. Creeremo l’atmosfera giusta per farli sentire a loro agio e farli dialogare con i migliori professionisti del wedding presenti sul nostro territorio, dalla parrucchiera al make up artist, dal gioielliere allo specialista di addobbi floreali, dall’agente di viaggio al Dj e così via».

Una serata evento che promette divertimento, professionalità e, perché no, la realizzazione del matrimonio perfetto. «Dalle 19 ci sarà la presentazione dei wedding partners pronti a offrire consigli, proposte e promozioni – continua Luca Ciarpella -, poi sarà il momento della cena gourmet offerta dal ristorante con intrattenimento musicale e l’esibizione di artisti del wedding. A seguire il noto duo comico Lando & Dino intratterrà gli ospiti prima del momento clou della serata: la sfilata di abiti da sposa e sposo curata da Le spose di Francesca e Sartoria Luca Paolorossi, due straordinarie istituzioni nella moda sposi. Alle 22 l’evento verrà trasmesso in diretta streaming social e televisiva rispettivamente sulle pagine Facebook di LC eventi di Luca Ciarpella, dei fornitori presenti e su TV Centro Marche canale 10 del dgt, fino alle ore 23».

Per informazioni e prenotazioni potete contattare LC Eventi al numero 347 6377531 – www.lceventi.eu oppure accedere direttamente a questa pagina web. Il ristorante La Cipolla D’Oro si trova in contrada S. Girio, 33 a Porto Potenza Picena. Qui trovate la pagina Facebook dell’evento.

I partners presenti saranno:

Ristorante La Cipolla d’oro – tel. 0733 676424 – www.cipolladoro.it

Se.Pa. Arredamenti – tel. 0733 881078 – www.sepaarredamenti.com

LC Eventi di Ciarpella Luca – tel. 347 6377531 – www.lceventi.eu

Le Spose di Francesca – tel. 0733 773262 – www.francesca.it

Sartoria Luca Paolorossi – tel. 071 7200042 – www.lucapaolorossi.it

Flowery di Paola Diomedi – tel. 388 0444022 – www.flowerylab.it

Gioielleria Cartechini srl – tel. 0733 811044 – www.cartechini.com

Agenzia Viaggi Yucatan – 071 2410760 – www.yucatanviaggi.it

La Tabaccheria del Corso di Piscitelli – tel. 0733 816740 – www.tabaccheriapiscitelli.it

Royal Garage di Cherubini – tel. 0733 672220 – www.royalgarage.it

Sonia Parrucchieri – tel. 0733 564798 – 334 2227512

Alleanza Assicurazioni (Tomassini) – tel. 071 7571378 – 393 2654083

Musa Academy Make-up (Alessandra) – tel. 348 0581223 – www.scuolacharme.it

Calzature Giorgio Iachini – tel. 0734 992019 – www.giorgioiachini.it

Licio Movimenti Notturni – tel. 320 4597498 – www.movimentinotturni.com

Foto Color Lab – tel. 347 5151050 – www.fotografoandreamengo.it

WP Giulia Melelli & Gioia Marcolin – tel. 328 7347634

Relife Servizi di Filloramo Giuseppe – tel. 346 4016026 – www.relifeservizi.com

(Articolo promoredazionale)