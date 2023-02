Furto nell’ufficio regionale della Marcozzi: «Fatto allarmante» A Palazzo delle Marche arrivano i carabinieri

ANCONA - Rubate le bandiere di Regione, Italia ed Europa. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma hanno effettuato alcune ispezioni all'interno del palazzo sede dei gruppi consiliari regionali tra cui quello di FI. La capogruppo già nel 2021 e a fine 2022 aveva chiesto la sostituzione delle chiavi

9 Febbraio 2023 - Ore 21:42 ...

Ispezione del comando provinciale dei carabinieri nel Palazzo delle Marche, in piazza Cavour ad Ancona, a seguito della denuncia della capogruppo regionale di FI per un furto subito nel suo ufficio: scomparse bandiere di Regione, Italia e Europa.

Un reato, quello commesso nelle scorse settimane ma emerso solo in queste ore, che desta molta preoccupazione nel Gruppo degli Azzurri che vedono nel gesto quasi un messaggio a voler comunicare che quel qualcuno che ha rubato le bandiere può entrare e uscire dalle loro stanze indisturbato, oltretutto in un edificio videosorvegliato.

Il furto, infatti, è stato definito dal Gruppo FI «gravissimo e allarmante» perché, al netto del reato con la sottrazione di beni della pubblica amministrazione, è stato commesso all’interno del Palazzo delle Marche, sede degli uffici dei gruppi consiliari della Regione Marche. Il furto è stato messo a segno nell’ufficio ad uso esclusivo della capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi, che ha già sporto denuncia. E infatti nei giorni scorsi nella sede della Regione in piazza Cavour, ad Ancona, sono arrivati i carabinieri del comando provinciale per le opportune indagini. Dall’ufficio della capogruppo FI, si diceva, sono scomparse le bandiere istituzionali, con aste al seguito, della Regione, dell’Italia e dell’Europa.

Già nel 2021 e a fine 2022 la capogruppo FI aveva chiesto la sostituzione delle chiavi del suo ufficio e di quelli in dotazione al Gruppo che presiede. E il furto non fa altro che accrescere le preoccupazioni degli Azzurri con la Marcozzi che, segnalando l’accaduto alla Regione, ha già chiesto maggiori presidi di sicurezza.